5-2. ElPozo golpea primero y se acerca a las semifinales ganando a un Jaén cansado

Murcia, 28 may (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida venció por 5-2 al Jaén Paraíso Interior en el inicio de los cuartos de final de la Primera División de fútbol sala y, con los goles de los brasileños Gabriel Ligeiro, Marcel de Mendoça -dos-, Dener Rodrigo y el quinto del portero portugués Edu Sousa, dio el primer paso hacia las semifinales tras superar a un rival cansado por el desgaste de la Final a Cuatro de la Copa del Rey que ganaron los andaluces el pasado fin de semana.

El cuadro dirigido por Dani Rodríguez se presentaba en el Palacio de los Deportes de Murcia siendo el vigente campeón de la Copa de España y también del torneo que conquistó el domingo venciendo por 3-5 al Jimbee Cartagena Costa Cálida en la final celebrada en Cáceres tras haberse impuesto el día anterior por penaltis al Fútbol Club Barcelona.

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Esa circunstancia fue bien aprovechada por los de Josan González, más enteros y que imprimieron un ritmo que le valió para mandar desde el inicio del choque. Ligeiro, a pase de Rafael García "Bebe", logró el 1-0 en el minuto 5 y Marcel, asistido por Fabricio Bastezini "Gadeia" en una acción a la contra, dobló la ventaja charcutera.

Los locales estaban siendo superiores pero todo pareció poder cambiar en el comienzo del segundo acto. En 54 segundos de ese periodo Miguel Moya "Míchel" recortó distancias ante la pasividad de la defensa local.

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Sin embargo, el cuadro grana reaccionó bien y Dener Rodrigo, con un remate de tacón estando de espaldas para ponerle la rúbrica a una buena combinación en la que también intervinieron Gadeia y el asistente Ligeiro, consiguió el 3-1.

Un penalti de Alejandro Lemine sobre Marcel permitió a este mismo jugador ampliar la renta porque no falló desde los seis metros ante Carlos Espindola.

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Otra vez Míchel, con un gran chut de volea, batió a Edu Sousa en el ecuador del segundo periodo y eso hizo pensar que la remontada jienense aún era posible.

Pero le faltaron piernas y convicción a los de amarillo. A cinco minutos de la conclusión el propio Míchel se puso la camiseta de portero jugador para atacar en superioridad pero la maniobra de Dani Rodríguez no le dio el resultado esperado. No en vano, acto seguido Edu Sousa, desde su área, marcó el 5-2 que ya sentenció el partido.

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El segundo episodio de esta historia de cuartos de final será el domingo a las cinco de la tarde en el Olivo Arena de Jaén y una nueva victoria de ElPozo le daría el pase a las semifinales mientras que el triunfo de los andaluces supondría que tuviera que disputarse un tercer choque, ya definitivo, la semana que viene en la capital del Segura.

Ficha técnica:

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5. ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Ricardinho, Marcel y Rafa Santos -equipo inicial-, Ligeiro, Bebe, Ricardo Mayor, David Álvarez, Adri Rivera y Dener Rodrigo.

2. Jaén Paraíso Interior: Espindola, Joao Salla, Lemine, Míchel y Alan Brandi -equipo inicial-, Eloy Rojas, Nando, Rikelme, Dani Zurdo, Esteban, Mati Rosa y Mareco.

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Goles: 1-0, M 5: Ligeiro. 2-0, M.10: Marcel. 2-1, M.21: Míchel. 3-1, M.26: Dener Rodrigo. 4-1, M.27: Marcel, de penalti. 4-2, M.30: Míchel. 5-2, M.36: Edu Sousa.

Árbitros: Francesc García-Donas Salvador e Iván López Galiano, del comité catalán. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Ligeiro, Bebe y Gadeia y a los visitantes Dani Zurdo, Esteban y Lemine.

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Incidencias: Primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga en la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 2.000 espectadores. EFE

Ij/asc

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