Sánchez comparece esta tarde en Moncloa para anunciar los cambios por la salida de Montero

Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este jueves a las 18:00 horas en el Palacio de la Moncloa para informar de los cambios en el Ejecutivo provocados por la salida de María Jesús Montero.

Sánchez deberá comunicar quiénes se hacen cargo de las responsabilidades que tenía hasta ahora Montero en el Consejo de Ministros, tanto las de la Vicepresidencia primera como la de ministra de Hacienda.

Tras desvelar los cambios, quienes se hagan cargo de esas competencias tendrán que prometer sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el rey, un trámite que a la espera de confirmación oficial podría convocarse para este viernes.

A continuación se hará el traspaso de carteras y Sánchez reunirá por primera vez a su Gobierno tras el nuevo reparto de competencias el próximo martes, en el habitual encuentro del Consejo de Ministros.

Sánchez se ha desplazado a Moncloa desde el Congreso, donde ha asistido a la votación del real decreto ley con las medidas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, un plan que ha sido convalidado por el pleno de la cámara. EFE