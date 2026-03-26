Espana agencias

El TSJN advierte de que el uso fraudulento de inteligencia artificial es sancionable por mala fe procesal

Guardar
Imagen CQZDDYORPBFUPNSCCBUER4YUMY

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) advierte en una resolución de "las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías", en concreto, de la inteligencia artificial, cuyo uso fraudulento puede ser sancionable económicamente por mala fe procesal.

En el supuesto enjuiciado, la Sala ha archivado el procedimiento sancionador abierto contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid.

"No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso", destacan los magistrados.

No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: "En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente -quizá- de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías".

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada.

La Sala consideraba que "esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal".

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar "el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas". Asimismo, expresaba "la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal".

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros.

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que "esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)".

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. "Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo", remarca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

En 2025 se iniciaron 121.827 viviendas libres, el 8,5 % más y la mayor cifra desde 2008

Infobae

Migraciones ultima el proceso de regularización para ponerlo en marcha en abril

Infobae

Isabel Rodríguez pide a Junts que apoye el decreto de vivienda "por los catalanes"

Infobae

Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto

Infobae

PP y Vox blindan un monumento de la dictadura en Palma que el Gobierno insta a eliminar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad

España es uno de los cinco aliados de la OTAN que menos gasta en defensa: cumple con el 2% pero está por detrás de la media europea

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

DEPORTES

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”