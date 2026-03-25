Podemos reta a Sánchez a un referéndum sobre la salida de la OTAN para ser coherente con el 'No a la guerra'

Durante la sesión del Pleno del Congreso en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el decreto anticrisis, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, instó a que la población española decida mediante referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Según consignó el medio original, la líder de Podemos planteó que, si Sánchez opta por no asumir esa decisión directamente, debería consultar a la ciudadanía sobre la continuidad de los vínculos con la alianza atlántica. De este modo, la petición se enmarca en un contexto de debate sobre la coherencia entre el rechazo a la guerra y la participación de España en acuerdos estratégicos internacionales.

Belarra cuestionó la viabilidad de mantener el lema del ‘No a la guerra’ mientras España siga asociada con Estados Unidos e Israel, países que, de acuerdo con su interpretación, representan "la mayor amenaza" para la seguridad internacional. Tal como detalló la fuente, la dirigente de Podemos sustentó que la posición del Gobierno respecto al conflicto en Irán revela contradicciones si se continúa formando parte del mismo bloque que dichos países. En su intervención ante la Cámara, Belarra expresó: "Es imposible cumplir con el 'No a la guerra' si seguimos siendo parte de la OTAN. Yo entiendo que usted puede tener miedo de tomar esa decisión por sí mismo o quizás no esté de acuerdo. Yo hoy solo le quiero pedir que sea un demócrata: dé la palabra a la gente, que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN. Que la gente decida y que la gente elija su destino". La cita fue recogida textualmente por el medio que reportó el intercambio parlamentario.

Durante su alocución, la diputada del Grupo Mixto insistió en la necesidad de romper alianzas tradicionales y encaminar nuevas relaciones internacionales. Según detalló el medio, Belarra caracterizó a Estados Unidos como una "potencia del pasado" ante lo que describió como una pérdida de hegemonía mundial. En esa línea, reclamó que España debe "soltarle la mano" a este país y fortalecer su integración con China, América Latina y África para contribuir a la construcción de un nuevo orden global.

La líder de Podemos también reconoció la proclamación de Sánchez del ‘No a la guerra’ como un acierto que representa un acercamiento a lo que definió como una posición más ética ante el conflicto bélico en Irán. No obstante, insistió en que el Gobierno debe ir más allá de las declaraciones públicas y tomar medidas concretas y ambiciosas que respondan a las demandas ciudadanas en materia de paz y protección social, de acuerdo con lo difundido por la fuente original.

En cuanto a las políticas económicas, Belarra criticó severamente el decreto anticrisis aprobado por el Ejecutivo la semana anterior. Según publicó el medio, consideró que las rebajas fiscales incluidas no constituyen un “escudo social”, sino más bien una “bajada masiva de impuestos”. Esto, subrayó, favorece a las grandes empresas y genera un efecto de corto plazo: “El efecto de esta reducción de tributos durará menos que un caramelo en la escuela del colegio”, declaró la diputada en el Congreso, tal como mencionó la fuente. Alertó que la medida se diluirá rápidamente debido a la “especulación” por parte de compañías de gran tamaño. Podemos, en este contexto, comunicó su abstención en la votación de este decreto.

Belarra también reprochó la fragmentación de las medidas de vivienda presentes en el decreto, denunciando que separar la prórroga de los contratos de alquiler equivale a hacer "trampas", en referencia a la táctica gubernamental de aprobar solo aquellas disposiciones consideradas favorables. Como reportó el medio, la diputada demandó al Gobierno que adopte intervenciones más decididas, particularmente en la fijación de los precios de los alimentos, los combustibles, los alquileres y las hipotecas. Criticó la ausencia de medidas orientadas a intervenir el mercado y exigió que el Gobierno opte por limitar los incrementos en estos sectores sensibles para las familias y trabajadores.

Otros grupos parlamentarios compartieron la crítica a las acciones del Ejecutivo. Néstor Rego, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), valoró la decisión de Sánchez de abanderar el lema del ‘No a la guerra’, pero reclamó hechos en lugar de palabras. Según reportó el mismo medio, Rego afirmó: “No es coherente levantar esa bandera y continuar aumentando exponencialmente el gasto militar o continuar en la OTAN, al servicio de las políticas imperialistas”. Además, el representante gallego se refirió a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, tildándolos de “los señores de la guerra” por respaldar el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán y seguidamente proponer medidas anticrisis que, a su juicio, no están destinadas a proteger a las clases populares.

En su intervención, Rego también lamentó que el decreto económico que se sometería a votación no incluyese ninguna de las veinte propuestas presentadas por el BNG al Gobierno. Estas iniciativas incluían controles de precios sobre productos básicos, alquileres e hipotecas, así como una política fiscal más redistributiva. “Nos preocupa que son medidas insuficientes. Por eso, deben rectificar y actuar”, remarcó el portavoz del BNG, según información publicada por la fuente.

El debate parlamentario sobre el decreto anticrisis y la permanencia de España en la OTAN puso en evidencia las divergencias en torno a la política exterior y social del Gobierno, con especial énfasis en la petición formulada por Podemos para que la ciudadanía decida, a través de un referéndum, el futuro de la participación española en la alianza atlántica. Las intervenciones de los diferentes grupos subrayaron la exigencia de coexistencia entre la posición ética manifestada por el Ejecutivo y la adopción de políticas concretas en materia económica, fiscal y de paz internacional, líneas prioritarias de las demandas presentadas durante la sesión, de acuerdo a la cobertura que brindó el medio de origen.