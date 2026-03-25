Nogueras dice que Cataluña "se va a la mierda" con el PSC y que sólo trabajan para salvarla los siete diputados de Junts

Durante la intervención en el Congreso, Míriam Nogueras cuestionó públicamente el paradero del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y responsabilizó tanto a él como a los 19 parlamentarios socialistas catalanes de no defender los intereses de Cataluña. Según recogió Europa Press, la portavoz de Junts aseguró ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las funciones esenciales para los ciudadanos catalanes se están tomando en manos solo de los siete diputados de su grupo parlamentario, en lugar de quienes gobiernan actualmente la comunidad.

Nogueras declaró que existe en la ciudadanía la percepción de que Cataluña está “inmersa en el caos” y describió la administración socialista como generadora de un ambiente donde “no funciona nada”. De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la portavoz compartió que el malestar es generalizado entre la población, mencionando que “la gente está hasta las narices de pagar, de currar, de sufrir continuamente porque ustedes, los socialistas y sus socios, la tienen inmersa en un caos sin precedentes”. Sumó a estas declaraciones que el sentimiento independentista está creciendo, reforzando la impresión de la ciudadanía con frases como “¿Saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle? Vayámonos de España”.

Durante el debate sobre la posición de España ante la guerra en Oriente Próximo, Nogueras aprovechó su turno de palabra para enumerar varios logros legislativos alcanzados por Junts en beneficio de Cataluña. Entre estos hitos, Europa Press detalló que la diputada aseguró que su formación política ha impedido que se aprobase la reducción de la jornada laboral, así como el incremento de la cuota de autónomos. Además, enfatizó el papel de Junts en evitar que el reparto de menores migrantes quedase únicamente a cargo de Cataluña.

Otra de las iniciativas que la diputada destacó fue la aprobación de la ley de multirreincidencia, así como la posibilidad de utilizar el catalán en el Congreso. Según remarcó la portavoz de Junts, estos avances se deben exclusivamente a la labor de su grupo parlamentario y no a otras fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Catalunya ni al presidente Illa, a quien acusó de “españolizar las carreteras catalanas”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Nogueras también se refirió a una larga lista de incumplimientos por parte de los socialistas, y apuntó que si los ciudadanos tuvieran total conocimiento de las actuaciones de Junts, la percepción pública sería distinta. La portavoz acusó a los socialistas de “alimentar a la extrema derecha por una parte y la extrema izquierda por otra”, y agregó que no existe interés en difundir todas las acciones emprendidas por su formación parlamentaria.

Nogueras dirigió su intervención a Pedro Sánchez, cuestionando los recursos asignados a la presidencia y refiriéndose directamente al equipo de asesores de Moncloa. “¿Quién paga a los 330 analistas y al equipo de más de 700 asesores que, según dice, hay en Moncloa?”, expresó la representante de Junts, insistiendo, según la cobertura de Europa Press, en que los recursos públicos no se estarían empleando para atender las necesidades esenciales de Cataluña.

La portavoz de Junts resaltó además situaciones concretas como el mal estado del servicio ferroviario de Rodalies, el retraso en la llegada de fondos prometidos y la presión sobre profesionales de sectores como la educación, la sanidad, trabajadores autónomos, así como pescadores y agricultores. Europa Press subrayó que Nogueras describió a estos colectivos como al límite, conformando un cuadro que, en su opinión, prueba el declive de la gestión socialista en la región.

En la intervención recogida por Europa Press, Nogueras planteó que los problemas actuales responden a una “carencia en la gestión” y que solo los representantes de Junts en la Cámara Baja llevan adelante acciones concretas en beneficio de Cataluña. Sostuvo que su grupo parlamentario ha tomado la iniciativa en asuntos que considera estratégicos y relevantes para la mejora de la vida de la ciudadanía catalana, aportando ejemplos de lo que, según sus palabras, se ha conseguido gracias a la presión y las enmiendas de su formación.

A lo largo de su argumentación, Nogueras insistió en que la actividad de Junts está orientada a suplir las carencias que atribuye a la gestión actual del PSC. Apeló a la percepción ciudadana y a hechos concretos para sustentar que, a su juicio, se ha producido un abandono de responsabilidades por parte de quienes ostentan el gobierno autonómico y los escaños socialistas en el Congreso. La intervención de la portavoz de Junts, según informó Europa Press, se enmarcó en un contexto de debate nacional sobre el rumbo de la política catalana y sus repercusiones en el conjunto del Estado.