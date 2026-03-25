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Nogueras dice que Bolaños les comunicó que traspondrían la directiva europea de autónomos, que facilita el sí de Junts

Miriam Nogueras afirmó que el Ejecutivo se comprometió a adaptar la normativa europea sobre trabajadores independientes, lo que podría allanar el camino para apoyar el decreto anticrisis, aunque insiste en que siguen sin negociar con el Gobierno

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Miriam Nogueras subrayó que la Comisión Europea ha llevado a España a los tribunales por no haber incorporado la directiva comunitaria destinada a los autónomos. Esta normativa permitiría que quienes facturan menos de 85.000 euros quedaran exentos de pagar el IVA, y, según las declaraciones recogidas por Europa Press, para Junts esta adaptación constituye un requisito fundamental para apoyar el real decreto ley de medidas anticrisis del Gobierno.

La portavoz de Junts explicó, en entrevista con el programa "La Mirada Crítica" de Tele 5, que el pasado jueves recibió una llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien le transmitió la intención del Ejecutivo de adaptar la directiva europea. El medio Europa Press detalló que esta decisión podría desbloquear el respaldo del partido al decreto, tras semanas de distanciamiento en las conversaciones políticas entre Junts y el Gobierno central.

El partido liderado por Nogueras había registrado el pasado 6 de marzo una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que, además de solicitar la trasposición completa de la directiva europea de autónomos, pedía también reducir los impuestos sobre combustibles, gas y electricidad. Nogueras recalcó que Junts no ha mantenido contactos ni negociaciones con el Gobierno desde la ruptura de relaciones, pero que las exigencias del grupo ya estaban sobre la mesa y son las principales recogidas en el actual real decreto ley.

Durante sus declaraciones, la portavoz de Junts aclaró que la propuesta del Ejecutivo aún no incluye la exención del IVA para los autónomos que facturan menos de 85.000 euros, pero el ministro Bolaños se comprometió a tramitar la adaptación de la directiva europea que lo permitiría. Nogueras matizó que el apoyo de su formación al decreto está condicionado a que este compromiso se materialice: "Nosotros pusimos encima de la mesa que nuestro sí estaba vinculado a que el Gobierno traspusiera esta Ley", afirmó según consignó Europa Press.

Nogueras sostuvo que la eliminación del IVA para este colectivo de autónomos proporcionaría "mucho aire" a quienes están comenzando una actividad económica y favorecería el emprendimiento, con el posible efecto de aumentar el número de trabajadores por cuenta propia en España.

Respecto a otras iniciativas del Gobierno, como el Real Decreto que extiende dos años más la vigencia de los contratos de alquiler de vivienda que vencen en 2025, Nogueras manifestó el rechazo de su formación. Según publicó Europa Press, la portavoz de Junts indicó que esta medida beneficia principalmente a los grandes tenedores y perjudica a los pequeños propietarios. Explicó que la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo "se está cargando el mercado del alquiler", citando datos recientes que indican una reducción del 90 por ciento en la oferta en Barcelona y un aumento del 60 por ciento en los precios de alquiler durante los últimos cinco años.

Como alternativa a las políticas actuales, Nogueras puso como ejemplo las medidas adoptadas en Canadá, país que, según sus palabras recogidas por Europa Press, construyó 1,3 millones de viviendas nuevas e hizo que los precios descendieran un 21 por ciento. Para la portavoz, acciones de esta naturaleza contribuyen de forma efectiva a solucionar el problema del acceso a la vivienda.

En relación con las declaraciones de Aína Vidal, portavoz de Sumar, quien calificó a Junts como "mamporrero", Nogueras respondió que "en lugar de esforzarse en hacer propaganda" las formaciones políticas deberían concentrarse en legislar correctamente. Según la líder de Junts, el decreto recientemente aprobado favorecerá a los grandes propietarios, ya que podrán prorrogar contratos de alquiler sin aplicar los límites de subida y, en cambio, los inquilinos y pequeños propietarios quedarán en una situación desfavorable.

Nogueras agregó que, mientras los grandes tenedores pueden sacar provecho de la nueva normativa, los pequeños propietarios verán limitada su capacidad para recuperar sus viviendas si las necesitan para uso propio o para facilitar la vivienda a un familiar: "Nos venden una cosa pero el resultado es diferente", aseveró según Europa Press.

Sobre la relación entre Junts y el Partido Popular, la portavoz rebajó la importancia de los contactos, limitando la colaboración a acuerdos puntuales en el ámbito parlamentario. Enfatizó que la dinámica es similar a la que mantienen con otras formaciones y descartó que existan pactos más allá de la tramitación de iniciativas concretas, según informó Europa Press.

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