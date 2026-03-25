Espana agencias

La Fiscalía recurre la sentencia del alijo del buque Karar por errores en las penas

Guardar

Vigo, 25 mar (EFE).- La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha interpuesto, por errores en las penas aplicadas, un recurso de apelación contra la sentencia de la causa del alijo de 3.824 kilos de cocaína a bordo del buque MV Karar en abril de 2020 que juzgó la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

El Ministerio Fiscal explica en un comunicado que, con su recurso, pretende "corregir errores en la imposición de multas" y, en un caso, la pena de prisión.

Aunque el Ministerio Público no concreta de quién se trata, fuentes jurídicas confirman que se refiere a Sergio F.O., en el que concurre la agravante de reincidencia. En su caso, considera la Fiscalía que la sentencia fija incorrectamente el mínimo legal de la pena, que ha de ser de 9 años y 6 meses de prisión y no de 9 años y un día de cárcel.

En todo caso, el recurso de la Fiscalía "no cuestiona los hechos probados ni la responsabilidad penal de los condenados, sino que se dirige a garantizar la correcta aplicación de la ley penal en la determinación de las penas".

Según expone el Ministerio Fiscal, la sentencia incurre en un "craso error" al calcular las penas, superando los límites legales y el marco fijado por la acusación. Por ello, propone en la mayoría de los casos la imposición de dos multas: una de 400 millones de euros y otra equivalente al valor de la droga intervenida, 146,3 millones de euros.

El tribunal condenó a 26 personas relacionadas con el transporte de la droga desde Panamá a Vigo y consideró cabecilla a Juan Carlos Santórum.

Este fue sentenciado a 11 años de prisión por un delito contra la salud pública y a otros dos años por integración en grupo criminal.

La sentencia impone también una de las condenas más severas a un funcionario de Vigilancia Aduanera, Pablo Vázquez, a quien la Sala consideró partícipe activo en la trama y condenó a siete años y medio de prisión por tráfico de drogas y a otros cuatro por blanqueo de capitales.

En cuanto a la tripulación del MV Karar, integrada por 14 personas, la Audiencia les impuso penas de seis años de prisión por su participación en el transporte del cargamento, que fue ocultado en los tanques de lastre del buque. EFE

Últimas Noticias

La Fiscalía recalca que la semilibertad de 'Anboto' es una decisión ejecutiva y espera a que el juzgado le pida opinión

La Fiscalía recalca que la

La jornada de 35 horas en la Administración del Estado podría ver la luz el viernes

Infobae

Citados el abogado de Julio Iglesias y la Fiscalía en su pugna por la denuncia al cantante

Infobae

Más Madrid y PSOE recurren el archivo de la causa de Ana Millán (PP) por "prematuro" ante pruebas pendientes

Más Madrid y PSOE recurren

Vox confirma reunión con el PP en Extremadura y que está negociando "medida a medida"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox acercan posiciones

PP y Vox acercan posiciones en el programa en Extremadura para desbloquear el Gobierno de María Guardiola

Un detenido en Palma y dos en Marruecos por presuntamente planear un ataque terrorista “de gran envergadura” en España

La jueza solicita a Adif que “aclare los hechos y motivos” detrás de las sustituciones de carril en la zona del accidente de Adamuz

La capacidad militar de Irán por la que Pedro Sánchez alerta de una guerra “mucho peor” que la de Irak: “Llevan 40 años preparándose”

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

ECONOMÍA

Lagarde avisa de que el

Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

DEPORTES

El hijo de Cristiano Ronaldo

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar