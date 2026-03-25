La Fiscalía recurre la sentencia del alijo del buque Karar por errores en las penas

Vigo, 25 mar (EFE).- La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha interpuesto, por errores en las penas aplicadas, un recurso de apelación contra la sentencia de la causa del alijo de 3.824 kilos de cocaína a bordo del buque MV Karar en abril de 2020 que juzgó la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

El Ministerio Fiscal explica en un comunicado que, con su recurso, pretende "corregir errores en la imposición de multas" y, en un caso, la pena de prisión.

Aunque el Ministerio Público no concreta de quién se trata, fuentes jurídicas confirman que se refiere a Sergio F.O., en el que concurre la agravante de reincidencia. En su caso, considera la Fiscalía que la sentencia fija incorrectamente el mínimo legal de la pena, que ha de ser de 9 años y 6 meses de prisión y no de 9 años y un día de cárcel.

En todo caso, el recurso de la Fiscalía "no cuestiona los hechos probados ni la responsabilidad penal de los condenados, sino que se dirige a garantizar la correcta aplicación de la ley penal en la determinación de las penas".

Según expone el Ministerio Fiscal, la sentencia incurre en un "craso error" al calcular las penas, superando los límites legales y el marco fijado por la acusación. Por ello, propone en la mayoría de los casos la imposición de dos multas: una de 400 millones de euros y otra equivalente al valor de la droga intervenida, 146,3 millones de euros.

El tribunal condenó a 26 personas relacionadas con el transporte de la droga desde Panamá a Vigo y consideró cabecilla a Juan Carlos Santórum.

Este fue sentenciado a 11 años de prisión por un delito contra la salud pública y a otros dos años por integración en grupo criminal.

La sentencia impone también una de las condenas más severas a un funcionario de Vigilancia Aduanera, Pablo Vázquez, a quien la Sala consideró partícipe activo en la trama y condenó a siete años y medio de prisión por tráfico de drogas y a otros cuatro por blanqueo de capitales.

En cuanto a la tripulación del MV Karar, integrada por 14 personas, la Audiencia les impuso penas de seis años de prisión por su participación en el transporte del cargamento, que fue ocultado en los tanques de lastre del buque. EFE