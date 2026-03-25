El PP cierra la comisión del Senado sobre el apagón y concluye que el Gobierno de Sánchez "despreció" los avisos

Entre la documentación presentada antes de finalizar los trabajos de la comisión investigadora, destacan registros de audio del 28 de abril de 2025, que fueron escuchados por los portavoces y miembros de la mesa del foro antes de la reciente comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según información del medio Europa Press, el Partido Popular comunicó que, tras analizar estos audios, decidió cerrar la comisión del Senado sobre el apagón energético, señalando que el Gobierno Central había recibido avisos sobre el riesgo de un colapso pero no actuó para impedirlo.

De acuerdo con Europa Press, la investigación duró nueve meses y reunió cerca de treinta comparecencias, incluidas las de la vicepresidenta Sara Aagesen y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según relataron fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, la decisión de poner fin al análisis parlamentario responde directamente a la información presentada en los audios, cuyas copias fueron destruidas tras su audición, aunque los participantes tuvieron permiso para tomar notas manuscritas del contenido.

El medio Europa Press puntualizó que, en esas grabaciones relacionadas con el día del apagón, integrantes de Redeia reconocieron que el sistema afrontaba graves dificultades debido a la energía fotovoltaica y que el escenario era conocido por los responsables operativos. Referencias explícitas de los diálogos atribuyen el origen del problema a oscilaciones vinculadas a la producción solar, aceptando la existencia de advertencias internas antes del colapso del sistema eléctrico. Los participantes describieron la situación como especialmente delicada y constataron que la pérdida de estabilidad continuó hasta el fallo total.

El Partido Popular, que posee mayoría absoluta en la Cámara Alta, consideró que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ignoró alertas previas y después intentó minimizar el alcance y las causas del apagón registrado el 28 de abril. El grupo parlamentario subrayó en declaraciones reproducidas por Europa Press: “A pesar de las mentiras y los intentos de ocultación del Gobierno, gracias a algunas comparecencias de expertos y especialmente a los audios que conocimos ayer y hoy, hemos logrado conocer la verdad de lo que pasó con el apagón: El Gobierno de Sánchez sabía que podía pasar, despreció los avisos y luego ha intentado ocultar que el apagón se produjo por las oscilaciones por la fotovoltaica”.

Tras la sesión de trabajo más reciente, el Senado inició los trámites para la elaboración del dictamen final, dando por concluidos los interrogatorios y la fase de recopilación de pruebas. El anuncio se produce luego de la intervención de Beatriz Corredor, quien compareció ante la comisión investigadora en una de las últimas sesiones. Europa Press detalló que, durante la fase preparatoria de esa comparecencia, los portavoces accedieron a las grabaciones referidas y luego destruyeron los audios, optando por transcribir de forma manual los fragmentos relevantes.

El PP explicó, según recogió Europa Press, que la base para cerrar la comisión no fue sólo la sesión de Corredor, sino el peso probatorio de los nuevos documentos sonoros y el análisis efectuado por expertos a lo largo de las diversas sesiones celebradas desde el inicio de la investigación. El dictamen que elabora la comisión recogerá las principales conclusiones sobre el conocimiento previo del riesgo de apagón, las advertencias elevadas a la administración central y la valoración de la respuesta del Gobierno.

Europa Press consignó además que las conversaciones internas registradas el 28 de abril reflejan una secuencia de alertas técnicas, con responsables de Redeia señalando la vulnerabilidad del sistema eléctrico y la acumulación de factores de riesgo derivados de la alta penetración fotovoltaica en la red. Los testimonios y la información recabada forman la base para el informe que la comisión del Senado presentará próximamente tras el cierre de la fase actual.

A lo largo del proceso de investigación, el foco principal se mantuvo en el análisis de la respuesta oficial a los avisos tempranos y en el intercambio de información entre operadoras y responsables gubernamentales. Según datos difundidos por Europa Press, los trabajos parlamentarios desarrollaron interrogatorios a expertos y representantes sectoriales con el fin de reconstruir el contexto previo al colapso, evaluando la secuencia de incidencias técnicas y los mecanismos de alerta que los especialistas y técnicos activaron en los días y horas previos al cero energético.

Las fuentes consultadas por Europa Press subrayaron que el dictamen pendiente de publicación recogerá las versiones ofrecidas por los distintos comparecientes acerca de los episodios técnicos y administrativos anteriores y posteriores al apagón. También se incluirán las observaciones derivadas de las transcripciones manuscritas de los audios, con especial énfasis en las referencias sobre el conocimiento anticipado del riesgo.

Al concluir los trabajos, los portavoces del PP reforzaron la acusación de falta de diligencia en la supervisión de la red eléctrica y atribuyeron responsabilidades directas al Gobierno por "haber desoído las advertencias técnicas", añadiendo que se detectaron intentos oficiales de restar importancia al incidente ante la opinión pública y en la elaboración de informes públicos posteriores. La presentación formal de las conclusiones finales concretará la posición mayoritaria de la cámara, que según Europa Press, fija el cese de la actividad parlamentaria sobre el asunto tras valorar las últimas pruebas incorporadas y testimonios recabados.