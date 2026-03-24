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El TEDH rechaza suspender la eutanasia de la joven de Barcelona como solicitaba su padre

La máxima instancia judicial europea ha desestimado las medidas de urgencia presentadas por la defensa paterna, mientras el caso todavía sigue abierto en Estrasburgo y continúan investigándose actuaciones médicas y administrativas relacionadas

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La existencia de dos procedimientos penales en curso, uno dirigido a los médicos que emitieron una valoración favorable y otro presentado contra la Comisión de Garantía y Evaluación y el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, añade complejidad legal al caso de la joven de Barcelona que solicitó la aplicación de la eutanasia. En este contexto, la noticia principal es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado suspender el procedimiento de eutanasia, petición que había presentado el padre de la joven representado por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Según detalló Europa Press, la decisión del TEDH quedó plasmada en una resolución emitida el 10 de marzo, en la que desestimó la solicitud de medidas cautelares con el objetivo de paralizar la aplicación de la eutanasia. El pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo se produjo después de que el Tribunal Constitucional (TC) español hubiera inadmitido previamente y por unanimidad el recurso presentado por el padre de la joven. En dicho recurso, el demandante buscaba que se frenase el procedimiento planteado conforme a la ley vigente y solicitado por la propia joven, quien padece una lesión medular.

El intento de la familia por frenar la eutanasia había recorrido varias instancias judiciales. Antes de acudir al Tribunal Constitucional, el padre presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en enero, que también fue inadmitido. Esta cadena de recursos judiciales refleja la vía legal que ha seguido la familia para tratar de impedir la aplicación de la normativa sobre eutanasia en el caso concreto de la joven.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Generalitat de Catalunya reactivó en febrero el mecanismo administrativo obligatorio para proceder con la eutanasia, una vez que existía el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Fuentes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley de eutanasia, señalaron a Europa Press que la resolución adoptada por este ente es ahora “plenamente aplicable”, y especificaron que el proceso de preparación ya había comenzado.

Pese a la reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Fundación Española de Abogados Cristianos manifestó en un comunicado que, a su juicio, el procedimiento judicial no está cerrado definitivamente. Este colectivo considera que el TEDH aún no ha resuelto el fondo del asunto e indicó que mantienen abierta la vía judicial ante las instancias europeas. Asimismo, informaron sobre la existencia de los procesos penales en curso, que implican tanto a los médicos responsables de la valoración como al órgano evaluador y al exconseller de Salud, por supuesta responsabilidad en la tramitación y aprobación de la solicitud de la joven.

El medio Europa Press también reportó que la Comisión de Garantía y Evaluación, organismo dependiente de la administración catalana, actúa como garante de la correcta aplicación de la ley y de los procedimientos previstos para casos en los que los pacientes solicitan la eutanasia conforme a su voluntad expresa y debidamente registrada. Tras la inadmisión del Constitucional, el trabajo de la Comisión consistió en avanzar con todo el mecanismo previsto, permitiendo que el derecho de la joven, tal como dicta la normativa vigente, pudiera hacerse efectivo.

La información proporcionada por Europa Press puntualiza que la resolución judicial del TEDH se limita a la negativa de adoptar medidas urgentes que paralicen la eutanasia, pero no prejuzga lo que el órgano jurisdiccional europeo pueda decidir finalmente en relación al fondo del asunto. Así, el trámite administrativo activado en Catalunya sigue su curso, ya que para las autoridades responsables la resolución final del caso por parte del TEDH aún está pendiente.

En el entorno legal, las actuaciones de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha impulsado los recursos y denuncias, tienen como trasfondo el debate jurídico en torno a la Ley de Eutanasia en España y su aplicación en casos evaluados por especialistas y ratificados por los órganos de garantía. Los procedimientos penales abiertos aluden a la legalidad de las evaluaciones médicas y a las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias y administrativas implicadas en el expediente de la joven.

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