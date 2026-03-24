Espana agencias

El PSOE apoyará en el Congreso trasponer la directiva que exime de IVA a pequeños autónomos, como reclama Junts

Guardar

El PSOE tiene previsto apoyar esta semana en el Pleno del Congreso varios puntos de una iniciativa de Junts para rebajar impuestos a trabajadores y pequeñas empresas, entre ellos el que insta al Gobierno a aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que los de Carles Puigdemont han pedido al Gobierno a cambio de votar a favor este jueves del decreto ley de medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista, Patxi López, ha reconocido que esa directiva europea se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español y ha recordado que el PSOE también tiene una propuesta en ese sentido que registró a través de una enmienda a una ley en tramitación parlamentaria.

El dirigente socialista ha dado a entender que la proposición no de ley de Junts se votará por puntos y que su grupo está abierto a apoyar varios de los 24 que componen el texto de los independentistas catalanes, pero que rechazará los que no comparta.

ESTO NO PUEDE SER SIEMPRE UN CAMBIO DE CROMOS

"Estamos valorándolo y hablando, son 24 puntos y en algunos coincidimos, así que es posible que haya unos cuantos que se puedan aprobar", ha indicado.

Eso sí, ha aprovechado para recalcar a Junts que "no puede ser permanentemente todo un cambio de cromos" y que los de Carles Puigdemont "tendrán que decidir si están de acuerdo o no con las medidas que se incluyen en el decreto" que se votará esta jueves.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a diez años de prisión tras reconocer que intentó asesinar a su mujer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Tras un pacto entre acusación y Fiscalía se dictó veredicto inmediato, estableciendo castigo y estrictas restricciones para el responsable, quien asumió los hechos ocurridos ante sus tres hijos, evitando así la comparecencia judicial de la afectada

Condenado a diez años de

El Congreso también veta la enmienda de UPN a la reforma constitucional de Formentera por ser ajena al tema

El Congreso también veta la

Igual cree que el auto de El Bocal "monta y arma" lo que dijo el Ayuntamiento: que el mantenimiento era de Costas

Igual cree que el auto

PP ve ilegal el veto a su enmienda para limitar la regularización de inmigrantes y acusa al Gobierno de ser "una mafia"

La formación conservadora denuncia que el Ejecutivo ha bloqueado su propuesta en la Cámara Baja con argumentos presupuestarios que considera insuficientes, y anuncia acciones legales al acusar de falta de transparencia y abuso de poder

PP ve ilegal el veto

Condenado a más de 17 años de prisión el hombre que acuchilló hasta la muerte a otro en un bar de Boltaña (Huesca)

Condenado a más de 17
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA

La jueza de la DANA cita a Mazón a declarar como testigo

Condenan a una fotógrafa de bodas por entregar solo 14 fotografías de la sesión a sus clientes: ninguna del día del enlace o los preparativos

Cómo 24 acusados de narcotráfico en una operación de 57 toneladas de cocaína han acabado en libertad: “Era una vulneración de derechos fundamentales”

Dos ex altos cargos de Ayuso imputados por prevaricación en el caso residencias

Envían a juicio a las dos familias que obligaron a una menor de 14 años a casarse a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

ECONOMÍA

El Gobierno prepara una oferta

El Gobierno prepara una oferta de empleo público “muy similar” a la de 2025 y los sindicatos presionan para ampliarla

Australia y la UE consiguen cerrar un acuerdo comercial tras ocho años de negociaciones: afectará al sector lácteo, de carne de ternera y de automóviles

Cómo funciona la deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta 2026

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”