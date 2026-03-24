El PSOE apoyará en el Congreso trasponer la directiva que exime de IVA a pequeños autónomos, como reclama Junts

El PSOE tiene previsto apoyar esta semana en el Pleno del Congreso varios puntos de una iniciativa de Junts para rebajar impuestos a trabajadores y pequeñas empresas, entre ellos el que insta al Gobierno a aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que los de Carles Puigdemont han pedido al Gobierno a cambio de votar a favor este jueves del decreto ley de medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista, Patxi López, ha reconocido que esa directiva europea se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español y ha recordado que el PSOE también tiene una propuesta en ese sentido que registró a través de una enmienda a una ley en tramitación parlamentaria.

El dirigente socialista ha dado a entender que la proposición no de ley de Junts se votará por puntos y que su grupo está abierto a apoyar varios de los 24 que componen el texto de los independentistas catalanes, pero que rechazará los que no comparta.

ESTO NO PUEDE SER SIEMPRE UN CAMBIO DE CROMOS

"Estamos valorándolo y hablando, son 24 puntos y en algunos coincidimos, así que es posible que haya unos cuantos que se puedan aprobar", ha indicado.

Eso sí, ha aprovechado para recalcar a Junts que "no puede ser permanentemente todo un cambio de cromos" y que los de Carles Puigdemont "tendrán que decidir si están de acuerdo o no con las medidas que se incluyen en el decreto" que se votará esta jueves.