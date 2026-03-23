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Illa se despide de Manuel Escudero, "referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista"

Salvador Illa lamentó la pérdida del presidente de la fundación Avanza y exembajador ante la OCDE, honrándolo públicamente como ejemplo de valores progresistas y transmitiendo el pésame del PSC a sus allegados

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En un mensaje difundido en redes sociales, Salvador Illa definió a Manuel Escudero como “referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, subrayando el impacto personal y profesional del fallecido economista. Esta declaración pública coincidió con el anuncio del fallecimiento de Escudero la mañana del lunes, según consignó Europa Press.

Manuel Escudero, quien presidía la fundación Avanza y se desempeñó como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2018 y 2024, falleció recientemente, lo que motivó una oleada de condolencias en el ámbito político y académico. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), compartió el pesar del partido y expresó su pésame a familiares y amigos del economista y ensayista, de acuerdo con la información de Europa Press.

Según informó el medio, Escudero era reconocido por su trayectoria como economista, ensayista y líder de opinión en ámbitos vinculados al pensamiento progresista y la política pública. En su mensaje en la plataforma ‘X’, Illa destacó que “es y será un referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, retratando así la huella intelectual y ética que dejó Escudero entre quienes lo conocieron y trabajaron a su lado.

Durante su gestión como presidente de la fundación Avanza, Escudero impulsó iniciativas centradas en la innovación social y el desarrollo económico, lo cual le otorgó visibilidad y reconocimiento tanto dentro como fuera de los círculos políticos. Su nombramiento como embajador ante la OCDE en 2018 marcó un periodo en el que España reforzó su presencia en los debates internacionales sobre cooperación y desarrollo, reportó Europa Press.

El comunicado de Salvador Illa enfatizó el respeto y admiración que alcanzó Escudero entre sus colegas del ámbito socialista catalán, quienes valoraron su dedicación al análisis profundo y al impulso de reformas socioeconómicas, apoyadas desde una perspectiva progresista. La noticia de su muerte motivó numerosos mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, tanto por su faceta como líder institucional como por sus aportaciones en el campo de las ideas.

Europa Press informó que Escudero también ganó relevancia como escritor de ensayos, aportando reflexiones sobre cuestiones sociales, económicas y éticas, que influyeron en el desarrollo de políticas públicas en España. Su papel como figura de consulta habitual entre partidos y foros académicos reflejaba la confianza depositada en su capacidad de análisis y su perspectiva crítica.

Diversas instituciones vinculadas al mundo académico y económico también se sumaron al luto, reconociendo su metodología de trabajo centrada en la objetividad y la búsqueda de consensos, características vinculadas a su liderazgo tanto en la fundación Avanza como en las funciones diplomáticas, según reportó Europa Press.

El fallecimiento de Manuel Escudero representa la pérdida de una voz influyente en el debate progresista nacional e internacional, indicaron interlocutores políticos y sociales a Europa Press, quienes coincidieron en destacar la convicción con la que defendió sus valores y su constante labor pedagógica en defensa del diálogo y el progreso social.

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