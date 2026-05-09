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Sánchez felicita el Día de Europa y destaca su fortaleza económica y social: "Nuestro hogar y nuestro futuro"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado el papel de la Unión Europea como "la segunda mayor potencia económica y la región socialmente más avanzada del mundo", con motivo de la celebración del Día de Europa.

A través de un mensaje difundido a través de su perfil en la red social X, Sánchez ha defendido además el proyecto comunitario como "nuestro hogar y nuestro futuro".

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Igualmente, el líder socialista ha apelado a la responsabilidad compartida de los ciudadanos europeos añadiendo que también es "nuestro privilegio y nuestra responsabilidad", en la que ha terminado felicitando el Día de Europa.

La conmemoración del Día de Europa recuerda cada 9 de mayo la denominada Declaración Schuman de 1950, considerada el germen de la actual Unión Europea tras la declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, que condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tras la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Unión Europea.

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