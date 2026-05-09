La central nuclear Ascó I (Tarragona) está parada para iniciar su recarga de combustible

Tarragona, 9 may (EFE).- La central nuclear Ascó I (Tarragona) se ha desconectado de la red eléctrica durante la madrugada de este sábado para iniciar los trabajos correspondientes a su 31.ª recarga de combustible, según informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II en un comunicado.

La central ha contratado a un millar de trabajadores adicionales para esta parada, de perfiles y especialidades diversas y residentes, en su mayoría, en el entorno cercano a la instalación, que ejecutarán 11.000 órdenes de trabajo.

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Los trabajos, que durarán alrededor de cinco semanas, consistirán en la sustitución más de un tercio (60) de los elementos combustibles que conforman el núcleo del reactor y habrá actuaciones de inspección y mantenimiento, mayoritariamente preventivo.

También están planificadas mejoras de la instalación que solo pueden realizarse cuando la central está parada, entre las que destacan 21 modificaciones de diseño físicas y 7 modificaciones de software informático relacionadas con diferentes sistemas.

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Entre los proyectos relevantes de esta 31.ª recarga destaca la sustitución del motor de la bomba de refrigerante del reactor (BRR) B’, la revisión general de los sellos de la BRR ‘C’, la limpieza del lado del circuito secundario de los generadores de vapor, la inspección por perfilometría láser de los manguitos térmicos de la tapa de la vasija del reactor y la inspección visual remota del exterior de la tapa de la vasija.

Según ANAV, el presupuesto total de este proyecto asciende a 27,5 millones de euros. La anterior recarga de la central nuclear Ascó I fue en otoño de 2024. EFE

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