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Moreno arropa a la familia de los agentes fallecidos: Es un día muy triste para Andalucía

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Huelva, 9 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este sábado su profundo pesar tras visitar la capilla ardiente de los dos guardias civiles fallecidos ayer en aguas onubenses durante una persecución a una narcolancha para arropar a sus familias, y ha asegurado que es "un día muy triste para Andalucía".

A su salida del velatorio de los agentes Germán P. G. y Jerónimo J. M., cuya embarcación colisionó con otra del propio instituto armado a unas 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón, Moreno ha señalado, en declaraciones a los periodistas: "Vengo con todo el dolor y toda la pena de tener que venir a una situación como esta, donde hemos perdido la vida de dos grandes servidores públicos cuyas familias están destrozadas completamente".

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Moreno ha indicado que la pérdida de vidas en acto de servicio "nos vuelve a recordar a la situación que vivimos hace dos años en Barbate (Cádiz)", y ha subrayado que el narcotráfico requiere una respuesta contundente y un análisis profundo de la situación actual.

"El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un gravísimo problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos meses y años", ha añadido.

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Ha insistido en que el momento actual es para "darle el cariño y nuestro respaldo a las familias y a toda la Guardia Civil y la Policía Nacional, que realizan una labor encomiable en toda Andalucía", y ha añadido que "tiempo habrá para seguir analizando la situación que tienen y los medios materiales, los recursos humanos y materiales que necesitan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatir esta lacra terrible".

Pese a la dureza del suceso, Moreno ha lanzado un mensaje de confianza en que "esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar. Estoy convencido de que con el esfuerzo de la sociedad y con el impulso y la capacidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional terminaremos venciéndolo".

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la comandancia de Málaga, ya como alférez, en 2005.

El otro es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. EFE

fcs/av/jlg

(foto) (vídeo)

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