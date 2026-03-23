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El PP anuncia querella contra Tezanos por usar el CIS para "inflar" y "beneficiar" al PSOE: "También es corrupción"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una querella por posible delito electoral contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, al que acusan de utilizar sus encuestas para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE que dirige Pedro Sánchez para "alterar" la voluntad de los ciudadanos, movilizar al electorado socialista y con ello "influir" en los resultados de las urnas.

"Cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia", ha declarado Gamarra, que considera que debe haber no solo responsabilidades políticas sino también penales. "Y esto se llama corrupción", sostiene.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha denunciado que las encuestas del CIS acostumbran a "subestimar la intención de voto al PP y, cómo no, sobreestimar al PSOE", a veces con 14 puntos de diferencia, lo que supone una "utilización partidista" de este organismo público "a favor" de Pedro Sánchez.

"MANIPULAR" A LA OPINIÓN PÚBLICA

A su juicio, los sondeos de Tezanos, pagados con fondos públicos, pretenden "fallar" de forma "deliberada" para "manipular y dirigir la opinión pública". "Y eso es estar al servicio de Sánchez", ha aseverado, y debe tener "consecuencias" porque supone un delito electoral por vulneración de los artículos 69 y 145 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

La dirigente del PP considera "estadísticamente imposible" que esas diferencias de las encuestas del CIS sean solo errores y no se pueden "normalizar como una mentira institucional" ni como "desinformación", porque se hacen "con una clara intencionalidad política".

"Lo que es evidente a día de hoy es que el CIS de Tezanos vulnera de forma sistemática los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regirle. Lo que es evidente es que los errores que comete encuesta tras encuesta no son aleatorios, puesto que siempre benefician al mismo partido, al PSOE, al partido de Pedro Sánchez --ha afirmado--. No es desinformación, es un instrumento de propaganda al servicio de la movilización del electorado socialista".

"SECTARISMO PURO" DE TEZANOS

Tras acusar a Tezanos de "sectarismo puro" por sus opiniones políticas contra los partidos de derecha, Gamarra ha querido dejar claro que el PP no se podía quedar "de brazos cruzados" y por ello han decidido interponer una querella contra el sociólogo socialista.

"Debe de haber responsabilidades penales, y es lo que vamos a instar --ha apostillado--. Tezanos sería uno de los síntomas de la corrupción política del sanchismo, pero Pedro Sánchez es el auténtico problema si hablamos de corrupción, que tiene nuestro país".

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