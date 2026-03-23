Espana agencias

El portero rumano Radu, lesionado en el gemelo, no jugará la repesca con su selección

Guardar

Vigo, 23 mar (EFE).- El portero del Celta Ionut Radu no se unirá a la concentración de la selección rumana después de sufrir una lesión en el gemelo de su pierna derecha durante el partido liguero de ayer contra el Deportivo Alavés.

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, ha citado al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) para suplir la baja del guardameta celeste, quien este lunes será sometido a pruebas de imagen para conocer el tiempo que deberá permanecer de baja.

El próximo jueves, Rumania disputará la semifinal contra Turquía del playoff de repesca para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de victoria, la selección rumana se medirá al vencedor del Eslovaquia-Kosovo, el martes 31. EFE

dmg/og

Últimas Noticias

Los detenidos por prender fuego a una mujer en Madrid son el marido y dos sicarios

Infobae

Japón celebra su "pequeña" victoria en la Copa Asia mientras se prepara para el Mundial

Infobae

El Supremo quiere afinar su doctrina sobre interés de demora, IRPF y Hacienda

Infobae

El déficit comercial de España se redujo un 35,2 % en enero, hasta 4.010 millones

Infobae

Rahm salta al puesto 28 del ránking y David Puig al 75 tras su actuación en Sudáfrica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso que trabajaba en

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga