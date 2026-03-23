AMP 2- El PP anuncia querella contra Tezanos por usar el CIS para "inflar" y "beneficiar" al PSOE: "Se llama corrupción"

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), ha afirmado que las diferencias señaladas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en ocasiones de hasta catorce puntos porcentuales, no pueden considerarse como simples errores estadísticos. Según detalló el medio Europa Press, Gamarra puntualizó que se trata de una tendencia sistemática que beneficia consistentemente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y perjudica al PP, lo que califica como una utilización partidista de un organismo público financiado con recursos estatales. Esta acusación sostiene que las encuestas dirigidas por José Félix Tezanos, actual presidente del CIS, buscan deliberadamente manipular la voluntad de la ciudadanía y movilizar al electorado socialista, lo que a juicio de la representante popular constituye la alteración de la voluntad social y una infracción de la legalidad electoral.

La responsable popular, en una conferencia de prensa en la sede del PP, anunció la presentación de una querella en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, por la presunta comisión de un delito electoral. Tal como consignó Europa Press, el PP fundamenta su denuncia en la supuesta violación de los artículos 69 y 145 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), argumentando que la manipulación de las encuestas estatales equivale no solo a una falta ética, sino también penal. Para Gamarra, el comportamiento del CIS representa un caso de corrupción vinculada al actual gobierno, y afirmó que “esto se llama corrupción”, al referirse al desempeño de Tezanos.

De acuerdo con Europa Press, desde la dirección del PP existe la convicción de que el CIS se ha transformado en un instrumento de propaganda política, operando supuestamente al servicio del presidente Pedro Sánchez y su partido. Gamarra indicó que la reiterada sobrestimación al PSOE y subestimación al PP en los sondeos públicos configura una estrategia orientada a influir en la opinión pública y alterar el proceso democrático. Al respecto, la portavoz del PP sentenció que el CIS “no habla de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia”.

En sus declaraciones, Gamarra sostuvo que dichas acciones “no pueden normalizarse como una mentira institucional” ni como desinformación, ya que en su opinión responden a una finalidad política consciente y se ejecutan con fondos públicos. El medio Europa Press citó a Gamarra resaltando que resulta “estadísticamente imposible” que tales desviaciones se deban únicamente a errores aleatorios, recalcando que los fallos siempre favorecen a la misma formación política.

Al referirse a la figura de José Félix Tezanos, la dirigente del PP mencionó “sectarismo puro” por sus opiniones políticas en torno a los partidos de derecha y enfatizó que el Partido Popular decidió actuar en el terreno judicial ante lo que consideran una “instrumentalización” del CIS. Gamarra puntualizó que, a su juicio, el presidente del CIS constituye uno de los síntomas de la corrupción política que atribuye al mandato de Pedro Sánchez, remarcando que la responsabilidad principal recae sobre el propio jefe del Ejecutivo.

El medio Europa Press detalló que la querella, que el PP interpondrá en los tribunales de Madrid, va dirigida a exigir responsabilidades tanto políticas como penales. Las sanciones contempladas para este tipo de infracción contemplan penas que van desde los tres meses a un año de prisión, multas económicas y la inhabilitación para ejercer funciones demoscópicas en ámbitos públicos. Según el PP, la gravedad de la acusación radica en que la manipulación de encuestas oficiales constituye una afrenta directa a los principios de neutralidad e imparcialidad que, según la ley, deben regir la actividad de los organismos estatales.

A lo largo de su intervención, la portavoz popular reiteró que las consecuencias no pueden limitarse al ámbito político, sino que también deben abordarse en el plano penal. El PP sostiene que la gestión de Tezanos, por su carácter sistemático y reiterado, trasciende los márgenes permitidos por la legalidad electoral y amenaza los fundamentos del juego democrático. Según publicó Europa Press, Gamarra afirmó: “Tezanos sería uno de los síntomas de la corrupción política del sanchismo, pero Pedro Sánchez es el auténtico problema si hablamos de corrupción, que tiene nuestro país”.

En cuanto a los plazos legales, el Partido Popular prevé formalizar la querella en los próximos días, una vez completadas las diligencias necesarias. Europa Press precisó que el escrito se presentará en los juzgados competentes de la capital española. De este modo, la dirección del PP suma a su ofensiva política una demanda formal ante la Justicia, en un contexto marcado por la controversia en torno a la transparencia y la fiabilidad de los sondeos públicos utilizados en periodos electorales.