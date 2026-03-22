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Osasuna da un salto en la tabla y se asoma a Europa

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Pamplona, 22 mar (EFE).- Osasuna ha escalado hasta la novena posición en la liga tras el triunfo de este sábado ante el Girona, quedándose a solo un punto de los puestos europeos que marcan la Real Sociedad y el Getafe CF.

Con 37 puntos y nueve jornadas por disputarse, los rojillos encaran el tramo final del curso con la permanencia encarrilada y la ambición de mirar más arriba.

El CA Osasuna atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de la temporada tras su victoria de ayer ante el Girona, un triunfo que, combinado con el resto de resultados de la jornada, le permite a los escalar dos posiciones en la tabla. El conjunto navarro pasa del undécimo al noveno puesto, situándose a tan solo un punto de la Real Sociedad y del Getafe, séptimo y octavo, respectivamente.

Con nueve jornadas aún por disputarse, el equipo dirigido por Alessio Lisci tiene licencia para soñar con cotas mayores. La permanencia, objetivo prioritario hace apenas unas semanas, queda prácticamente encarrilada gracias a los 37 puntos que ya figuran en su casillero. Osasuna llega al parón con una sonrisa y con margen para ajustar detalles de cara al tramo decisivo del curso.

Además, los números como local invitan al optimismo. Si se atiende a la clasificación en casa, Osasuna es el mejor equipo “de los mortales”, solo por detrás de gigantes como el FC Barcelona (42 puntos), el Atlético de Madrid (40), el Villarreal (37) y el Real Madrid (36).

Los rojillos ocupan la quinta posición con 28 puntos en El Sadar, manteniendo una sólida ventaja sobre perseguidores como el Real Betis y el Elche CF. Ocho victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.

Tras el parón, Osasuna retomará la competición lejos de casa. Será el domingo 5 de abril, cuando visite al Deportivo Alavés, un rival inmerso en la lucha por evitar el descenso y que, previsiblemente, pondrá a prueba la ambición de un conjunto navarro que no renuncia a seguir escalando posiciones en la recta final de la temporada. EFE

le.mm/jpd

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