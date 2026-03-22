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El guatemalteco Lester Martínez es campeón interino supermediano del CMB

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Redacción Deportes, 21 mar (EFE).- El guatemalteco Lester Martínez se adjudicó este sábado el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al superar por decisión unánime al estadounidense Immanuwel 'The Chosen One' Aleem en el Orange Show Event Center de San Bernardino (California).

Las tarjetas favorecieron a Lester por 120-108, 118-110 y 119-109.

Martínez, de 30 años, se mantiene invicto con 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate. Aleem, de 32, dejó su registro en 22 triunfos, 14 por la vía rápida, cuatro derrotas y tres empates.

Aleem fue agresivo desde el inicio con golpes a las partes blandas y rectos al rostro, pero Martínez no perdió la calma, mantuvo la distancia con el jab y terminó el asalto de manera contundente con una izquierda al pómulo de su rival.

Lester dominó el segundo episodio. Encontró la distancia para lastimar con el 'upper' y repeticiones al rostro de un Immanuwel que no atinó a tomar distancia.

En el tercer 'round' el de East Meadow (New York) salió al todo o nada. No eludió el intercambio, pero quedó expuesto y recibió un duro castigo, especialmente con un par de combinaciones que le hicieron mella.

En el siguiente episodio Martínez insistió con el jab de izquierda, Aleem retrocedió y buscó entrar y salir, pero en cada acometida fue recibido con combinaciones que lo alcanzaron por ráfagas.

En el quinto, Immanuwel al fin conectó con un potente 'upper' a Lester, quien absorbió el castigo.

Para la sexta vuelta, 'The Chosen One' encontró en el terreno corto la fórmula para complicar a Martínez, quien prefirió resguardarse con la distancia.

El nacido en Petén reiteró con el jab, lo que le permitió encontrar el espacio para volver a conectar combinaciones en el séptimo, octavo y noveno que confirmaron su superioridad con 153 golpes conectados en la pelea por sólo 78 de su rival.

Aleem volvió a tomar la iniciativa en el décimo; lastimó con un gancho de izquierda y un volado de derecha, nivel que mantuvo en el undécimo con un gancho de izquierda.

Ante el desgaste de ambos, en el cierre mantuvieron la distancia, en una conclusión que favoreció a Lester. EFE

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