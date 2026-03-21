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Junts niega la autodeterminación a Cuba y pide que se impulse un proceso democratizador desde fuera

La formación independentista propone que organismos internacionales impulsen la transición política en la isla, denunciando que la población enfrenta niveles críticos de pobreza y una constante vulneración de derechos fundamentales, según recoge una iniciativa en el Congreso

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Junts ha elevado al Congreso una petición para que organismos internacionales como la ONU, entidades regionales y la Unión Europea lideren la transición política en Cuba, argumentando que la situación en la isla impide actualmente el ejercicio auténtico de la autodeterminación. Según la propuesta recogida por Europa Press, la formación independentista sostiene que la población cubana enfrenta niveles extremos de pobreza y una vulneración persistente de derechos civiles y políticos, lo que en su opinión hace inviable un proceso soberano de autodeterminación sin la intervención internacional.

De acuerdo con Europa Press, la proposición no de ley registrada por Junts busca que la Comisión de Exteriores del Congreso debata públicamente la necesidad de un cambio de régimen en la isla, coincidiendo con los planes del expresidente estadounidense Donald Trump para forzar una transición política en Cuba. El documento presentado por Junts expone que el 89% de las familias cubanas padece lo que describe como pobreza extrema, y que el 78% de la población contempla emigrar en cuanto surge la oportunidad. Además, el 92% de los ciudadanos desaprueba la gestión del gobierno cubano, según los datos incluidos en la iniciativa.

La formación cuestiona la capacidad real de Cuba para ejercer su soberanía y acusa al régimen comunista de conculcar de manera sistemática los derechos humanos, poniendo el foco en los derechos civiles y políticos. En este contexto, Junts afirma que la gran mayoría de la población cubana subsiste diariamente sin acceso a un mínimo bienestar y bajo una “cotidianidad sin legalidad democrática”, mientras que ciertos sectores de élite política formarían una excepción, según publicó Europa Press.

El texto subraya que la situación en Cuba ha alcanzado un punto crítico donde muchos habitantes no logran garantizar siquiera los recursos básicos para la supervivencia, ni pueden ejercer sus derechos elementales. Por esa razón, Junts solicita una intervención de la comunidad internacional orientada a impulsar un proceso de democratización. En su iniciativa, Junts señala que este proceso debe estar promovido y reconocido por la gobernanza global de la ONU y de organismos regionales y continentales americanos, así como por la Unión Europea y países europeos con lazos históricos con Cuba, recogió Europa Press.

Según detalló Europa Press, Junts considera insostenible la permanencia del actual sistema político en la isla y plantea que solo una intervención coordinada de instituciones internacionales puede garantizar la celebración de un proceso democrático que permita a los cubanos ejercer sus derechos de forma plena y autónoma. La formación insta al Congreso a pronunciarse abiertamente sobre la necesidad de este proceso democratizador y a apoyar iniciativas que se impulsen en la esfera internacional para terminar con el modelo vigente en La Habana.

En el análisis remitido al Parlamento, Junts cita el deterioro de las condiciones de vida en la isla y respalda su petición con datos sobre el amplio rechazo de la población al actual gobierno y la aspiración mayoritaria a abandonar el país. Además, el partido asegura que el acceso al bienestar básico resulta reservado a determinados núcleos de poder, al tiempo que el conjunto de la ciudadanía permanece expuesto a lo que describe como vulneración prolongada de derechos fundamentales, según compiló Europa Press.

La proposición registrada se produce en un marco geopolítico en el que Estados Unidos ha manifestado su interés por un cambio de régimen en Cuba, circunstancia que acompaña al llamamiento de Junts para una implicación internacional más activa. El partido insiste en el deber de los organismos multilaterales de liderar una transición política que permita rescatar a la población cubana de la situación actual, siempre desde una intervención reconocida y promovida internacionalmente, reportó Europa Press.

En la propuesta, Junts no contempla la autodeterminación en los términos tradicionales, al sostener que el contexto de vulnerabilidad y falta de libertades en Cuba impide cualquier proceso soberano genuino. Por lo tanto, abogan porque la democratización de la isla sea promovida desde la comunidad internacional, específicamente a través de las estructuras globales, regionales y europeas, dada su relevancia histórica y política, informó Europa Press.

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