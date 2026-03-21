El PPdeG ve "bien" las medidas anticrisis del Gobierno, pero le echa en cara no hablar antes con las comunidades

Paula Prado identificó como "absolutamente esperpéntica" la circunstancia en la que, durante el Consejo de Ministros que evaluó las nuevas medidas anticrisis, una parte de la coalición gubernamental participó y la otra no, lo que, desde su perspectiva, ilustra un "absoluto desgobierno" en el Ejecutivo formado por PSOE y Sumar. A partir de esta situación, la secretaria general del Partido Popular de Galicia (PPdeG) abordó públicamente el asunto de las recientes iniciativas adoptadas por el Gobierno central para hacer frente a los efectos derivados de la guerra de Irán, reconociendo la pertinencia de estas acciones pero criticando el procedimiento seguido para su aprobación.

Según publicó el medio que cubrió las declaraciones de Prado, la dirigente del PPdeG expresó que ve "bien" las iniciativas aprobadas, pues corresponden a propuestas que su propio partido ya había planteado previamente. Prado aludió de modo concreto a medidas como las rebajas fiscales y otras acciones orientadas a apoyar a quienes se ven más perjudicados en el actual marco de crisis, generada por el conflicto internacional.

Además de valorar positivamente el contenido de las decisiones adoptadas, la representante popular subrayó una queja reiterada durante su intervención ante los medios. Primo en su discurso la denuncia sobre una "falta de lealtad institucional", calificándola como "muy importante", al considerar que el Gobierno de España no estableció contacto ni comunicó de forma previa a las comunidades autónomas acerca de las medidas implementadas desde los despachos centrales. Según consignó el medio, Prado insistió en que la falta de consenso y de comunicación, especialmente en asuntos que, de acuerdo a su visión, afectan directamente a las autonomías tanto en términos financieros como de gestión, resta legitimidad al proceso seguido y dificulta la aplicación práctica de las políticas anunciadas.

El medio detalló que, durante su intervención en un acto oficial, Prado destacó que la problemática no reside exclusivamente en el contenido de las medidas, sino en la forma en que se decide su adopción y en quién asume la carga de su financiación. Expuso que muchas veces estas medidas adoptadas "desde despachos de Madrid" repercuten en costes económicos que terminan afrontando las comunidades autónomas, lo que, sostuvo, representa un obstáculo adicional en la gestión autonómica en momentos de crisis.

Por último, según reportó el medio, la secretaria general del PPdeG concluyó que el actual Ejecutivo central actúa de manera desacertada en el manejo institucional, llegando a afirmar: "Consideramos que ya no es un Gobierno. Están ocupando puestos en el Gobierno, pero no están gobernando España". Esta afirmación refuerza la crítica dirigida a la coalición PSOE-Sumar sobre su gestión y sobre la coordinación institucional con las regiones, cuestión que el PPdeG considera crítica para la eficacia de cualquier medida destinada a mitigar los efectos de la crisis.