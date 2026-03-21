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Belarra exige "sacar al Ejército norteamericano" y un "verdadero escudo social" para hacer "realidad" el no a la guerra

La líder de Podemos insta al Gobierno a reforzar la protección social y retirar la presencia militar estadounidense en suelo español, reclamando medidas urgentes ante los riesgos sociales y económicos que, según afirma, enfrenta especialmente Andalucía

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La presencia de las bases militares de Estados Unidos en Andalucía y los niveles de precariedad social que afectan a esta región se encuentran entre las principales inquietudes que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha puesto en el centro del debate político. Según publicó Europa Press, Belarra se dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando la retirada del Ejército norteamericano del territorio español y reclamando medidas efectivas para reforzar la protección social, especialmente en Andalucía, donde considera que la situación social y económica requiere respuestas urgentes.

En una comparecencia ante periodistas en Sevilla, junto a Juan Antonio Delgado, aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos, Belarra enfatizó que “en Andalucía, quizás más que en ningún otro lugar de nuestro país, es especialmente importante hacer realidad el no a la guerra”. El medio Europa Press recogió que la dirigente señaló las bases de Rota y Morón como factores que, en su opinión, convierten a la región en un “objetivo militar” y agravan los riesgos para la población andaluza. Belarra argumentó que la “situación de precariedad, exclusión social y pobreza” en Andalucía se acentúa al estar el territorio “haciendo parte de la OTAN y teniendo estas bases norteamericanas en suelo español”, según publicó Europa Press.

Belarra advirtió que las bases militares pueden emplearse en conflictos internacionales, señalando el caso de la guerra lanzada “contra Irán” por Estados Unidos durante la administración Trump. Además, manifestó que las crisis económicas afectan con una dureza particular a quienes, en palabras de Belarra recogidas por Europa Press, ya encuentran “enormes dificultades para llegar a fin de mes”, estableciendo un vínculo directo entre la política exterior, la situación militar y las condiciones socioeconómicas de Andalucía.

La dirigente de Podemos reiteró su demanda de que las promesas de “no a la guerra” realizadas previamente por el presidente Sánchez se traduzcan en acciones concretas. Al respecto, destacó: “Creo que mucha gente se sintió orgullosa de las palabras del presidente cuando por fin levantó la bandera del no a la guerra”, si bien remarcó la necesidad de que ese compromiso se materialice, según informó Europa Press.

Belarra, según consignó Europa Press, expresó preocupación por las medidas económicas implementadas por el Gobierno a través del Consejo de Ministros, señalando que las bonificaciones al carburante y los descuentos a productos básicos “sin topar los precios” solo contribuyen a incrementar los beneficios de las grandes empresas, sin generar una mejora efectiva para las personas vulnerables. “Bonificar el carburante, hacer bonificaciones a los precios de los elementos básicos sin topar los precios, es algo que solo sirve para engrosar las cuentas de resultados de las grandes empresas”, afirmó la líder de Podemos, y añadió: “Esto solo va a servir para que las grandes empresas energéticas se sigan haciendo de oro a costa de los contribuyentes sin proteger a la gente”.

La postura de Podemos, transmitida durante la comparecencia según Europa Press, incluye la exigencia de incorporar límites en los precios de carburantes, energía y vivienda dentro de un mismo real decreto, en vez de separarlo en distintos marcos legales. Belarra defendió que estas medidas deben quedar recogidas en el mismo texto legislativo para evitar “trampas” y garantizar que la protección a los inquilinos sea efectiva y prioritaria. “No en un decreto aparte que todo el mundo sabe que se va a perder sino dentro del mismo decreto, de manera que no haya trampas y que todo el mundo sepa que el Gobierno va en serio con esa protección a los inquilinos y a las inquilinas, que es absolutamente imprescindible”, concluyó.

A lo largo de sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Belarra insistió en que el Gobierno debe tomar decisiones que reflejen de manera tangible el posicionamiento de España contra la guerra, articulando políticas que respondan tanto al contexto internacional como al impacto social y económico en regiones como Andalucía. Además, ligó el respaldo parlamentario de Podemos a la tramitación del real decreto en el Congreso a la aceptación de estas condiciones por parte del Ejecutivo, subrayando la necesidad de avanzar en un “verdadero escudo social” que priorice la vida y el bienestar de la población, especialmente la más afectada por las crisis en curso.

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