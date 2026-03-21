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Abascal dice que Sánchez representa "todo lo malo en Europa" y es la mayor amenaza para su seguridad y prosperidad

En la capital húngara, el referente de Vox acusó al jefe del Ejecutivo español de actuar como “tirano” y “traidor”, denunciando supuestos pactos con separatistas y terroristas, además de prometer políticas migratorias mucho más estrictas si llega al poder

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Durante su intervención ante la Conferencia Política de Acción Conservadora celebrada en Budapest, el líder de Vox, Santiago Abascal, recordó que, a su entender, los españoles lograron reconquistar el país después de varios siglos de ocupación islámica, y afirmó que este precedente sirve de fundamento para prometer un proceso similar de recuperación política y social. Según consignó el medio, Abascal aseguró que su partido está dispuesto a emprender una reconstrucción completa de lo que considera que ha sido destruido, extendiendo este compromiso a la defensa de Europa, Occidente y lo que denominó como el mundo libre. Este mensaje sirvió de contexto para sus declaraciones previas, en las que se dirigió con especial dureza hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según publicó la fuente, durante su discurso Abascal calificó a Pedro Sánchez como "el representante de todo lo malo en Europa" y argumentó que el jefe del Ejecutivo español se ha convertido en "la principal amenaza existencial" para la seguridad y la prosperidad del continente europeo. El referente de Vox centró la mayor parte de su intervención en acusaciones contra Sánchez, al que tildó de actuar como "tirano" y "traidor", sumando cuestionamientos contra las políticas del Gobierno, que desde su perspectiva ejemplifican los principales retos que enfrenta Occidente en la actualidad.

El medio detalló que, ante una audiencia de aliados de su corriente política, Abascal acusó al Gobierno de España de comportarse "como una especie de mafia, como una red criminal", señalando que se vale de "mentira permanente", de "corrupciones políticas y familiares de todo tipo", así como de "fraude y pactos infames" con formaciones "separatistas e incluso con terroristas". Estas afirmaciones, planteadas en el foro húngaro, incluyeron la acusación de que la permanencia de Sánchez en el poder se sustentaría en acuerdos con fuerzas políticas que, a juicio de Abascal, atentan contra la unidad y la estabilidad del país.

Durante su exposición, Abascal advirtió que según su opinión, no debe creerse ninguna de las razones expuestas por Pedro Sánchez para condenar ataques recientes de Estados Unidos e Israel "contra el movimiento terrorista de los ayatolás". Señaló que, a su parecer, el presidente español no tendría interés en la paz ni en la legalidad internacional, sino que únicamente buscaría mantener su posición a cualquier costo y proteger a los aliados que le garantizan su continuidad en el Gobierno.

En este contexto, y de acuerdo con la información publicada, Abascal sostuvo que Sánchez sitúa a España junto a regímenes a los que denominó como "terroristas", por mencionar a Irán, así como a las administraciones de Venezuela, Brasil y Cuba, y a la organización Hamás. Afirmó que esta supuesta alineación se debería a motivos ideológicos comunes en las izquierdas europeas, a las que acusó de estar financiadas desde hace años a través de relaciones con estos regímenes, con el objetivo de fortalecer un movimiento al que definió como "islamocomunismo". Según las palabras del dirigente de Vox, este proceso estaría repercutiendo en la transformación de las calles de Europa y en la "destrucción" de sus identidades nacionales.

El líder de Vox también puso el foco en la política migratoria y, según relató el medio, denunció que el actual Ejecutivo español ha permitido la entrada a más de quinientos mil migrantes en situación irregular. Abascal atribuyó a esta situación una sobrecarga en el sistema de salud pública, dificultades en el mercado inmobiliario y afectaciones a la seguridad ciudadana. Consideró que estas circunstancias han generado un "colapso" en la gestión de los recursos y servicios esenciales.

El medio subrayó las promesas concretas realizadas por Abascal durante su presentación, en las que adelantó un endurecimiento significativo de las políticas migratorias en caso de que Vox lidere el Gobierno. Entre los compromisos anunciados figura la publicación de los datos que, según su punto de vista, Pedro Sánchez mantiene "ocultos", la realización de deportaciones masivas de personas que ingresen de forma irregular al territorio español y la imposición de requisitos más estrictos para adquirir la nacionalidad, señalando que actualmente se concede "al primero que salta la frontera".

El dirigente incidió en la intención de Vox de actuar como un aliado incondicional para restaurar lo que su partido define como los valores y fronteras de "la Europa verdadera, auténtica, de la soberanía y de la libertad". Reiteró el compromiso de operar para "reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido", extendiendo dicho proyecto no solo a España sino al conjunto europeo y occidental.

La intervención del líder de Vox, recogida por el medio, se desarrolló en un foro internacional de corte conservador donde participaron diversas formaciones y representantes afines a este espectro ideológico. Las palabras de Abascal cobraron especial protagonismo en un contexto donde el debate sobre soberanía nacional, control migratorio y seguridad ocupa parte central en los discursos políticos conservadores en Europa.

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