Tres años de prisión para un joven que patroneó una patera hasta Formentera

La magistrada encargada del caso decidió restar de la condena el tiempo que el acusado ha permanecido en prisión provisional, que suma poco más de un año, tras conocer el acuerdo alcanzado entre la acusación y la defensa. El joven de 21 años ha aceptado una pena de tres años de prisión por haber dirigido una embarcación precaria desde Argelia hasta las costas de Formentera, transportando en ella a 15 migrantes. Según consignó el medio, este acto judicial respondió a que el joven admitió su responsabilidad y aceptó los hechos expuestos por la Fiscalía.

El medio informó que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares consideró probado que el viaje se produjo en febrero de 2025. La embarcación salió desde las costas de Argelia y, tras una travesía de más de 30 horas carente de condiciones mínimas de seguridad, llegó a la isla balear con quince personas a bordo. De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, entre los migrantes viajaban dos menores de edad. Todos los pasajeros, salvo el acusado que es de nacionalidad argelina, eran de origen subsahariano.

Tal como publicó el medio, la sentencia llegó después de que las partes personadas alcanzaran un acuerdo de conformidad, mediante el cual el acusado admitió su papel como patrón de la embarcación y aceptó la pena propuesta. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado cinco años de prisión, atribuyéndole un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. No obstante, según el relato del joven, su motivación al dirigir la patera fue llegar a Europa en busca de una vida mejor, razón por la cual la acusación pública ajustó su solicitud a tres años de cárcel.

El medio detalló que la Fiscalía sostiene que la travesía fue organizada desde Argelia por una agrupación cuya identidad no se ha revelado. Este grupo habría costeado una cantidad económica al joven condenado para que patroneara la patera. El proceso penal se resolvió con una sentencia dictada oralmente durante la vista previa, en presencia de la fiscal y el letrado de la defensa.

Según consignó el medio, la magistrada oficializó la condena tras reconocer el acuerdo entre las partes, en el que el acusado reconoció su implicación directa al timón de la embarcación. Además, ordenó que, de la pena impuesta, se descuente el período ya pasado en privación de libertad provisional.

El caso expone tanto las condiciones inseguras de los viajes en patera desde el Norte de África hacia las Islas Baleares como el rol de las organizaciones que coordinan estos desplazamientos. La embarcación empleada carecía de garantías de seguridad, situación que, de acuerdo con la acusación, puso en riesgo la vida e integridad de los migrantes, dos de ellos menores. La investigación judicial no aportó detalles sobre la organización responsable ni el monto pagado al ahora condenado.

Esta condena refleja las prácticas legales vigentes en España para abordar situaciones de tráfico de migrantes bajo circunstancias peligrosas. El acuerdo judicial propició que el joven, tras reconocer los hechos y su motivación personal, enfrentara una pena menor a la inicialmente solicitada, contemplando su tiempo ya pasado en detención preventiva. La Fiscalía centró su acusación en el artículo del Código Penal relativo a los delitos contra ciudadanos extranjeros, indicando la gravedad del traslado irregular y las condiciones insalubres en la que viajaban todos los ocupantes hasta su llegada a la isla balear.