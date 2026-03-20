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Maíllo alava la postura de Sumar:"marcar gol en el minuto 90 con un penalti dudoso merece la pena si ganamos el partido"

Antonio Maíllo respalda la estrategia de Sumar en las conversaciones para renovar los arrendamientos, resta importancia a los desencuentros internos y destaca la necesidad de cohesión gubernamental para garantizar medidas ante la presión del contexto internacional

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El retraso de más de una hora y media en la entrada de los ministros de Sumar al Consejo de Ministros de este viernes constituyó una de las señales más visibles de la complejidad en las negociaciones para aprobar el nuevo decreto que extiende los contratos de alquiler y mantiene las medidas de control sobre los márgenes empresariales. Según informó Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, respaldó plenamente la estrategia seguida por Sumar durante estas conversaciones, describiendo la dinámica de último momento como un proceso legítimo siempre que contribuya a que el Gobierno logre su propósito: "marcar un gol en el minuto 90 con un penalti dudoso merece la pena si ganamos el partido".

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Maíllo expresó este respaldo durante una entrevista en 'Mañaneros 360' en TVE, donde también abordó las tensiones internas en el Ejecutivo ocasionadas por el proceso negociador. Para el dirigente de Izquierda Unida, el hecho de que se lograra acordar a última hora un segundo decreto garantiza que tanto la extensión de los arrendamientos como la continuidad de los mecanismos de contención para los márgenes empresariales queden asegurados, al menos durante el próximo mes. Estas prórrogas se enmarcan en el paquete de ayudas destinadas a enfrentar los efectos derivados de la guerra de Irán.

Europa Press detalló que Maíllo justificó como razonable que los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, priorizaran alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de integrarse a la sesión del Consejo de Ministros, pese al retraso respecto al horario habitual fijado a las 09.30 horas. El dirigente subrayó que no corresponde dar excesiva importancia al modo en que se alcanzó el consenso y defendió que las diversas partes implicadas en el Gobierno se mantengan fieles a las posiciones que han comunicado al electorado.

El coordinador federal de Izquierda Unida también se refirió al papel adoptado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en esta coyuntura. Europa Press consignó que Maíllo identificó una posición “inamovible” de los socialistas ante la necesidad de renovar las medidas en materia de vivienda, remarcando que desde Sumar existía el aviso reiterado desde hacía meses sobre la urgencia de aprobar dicho decreto. Ante este escenario, Maíllo afirmó que las diferencias previas a la reunión no representaban un obstáculo insuperable y forman parte lógica de la acción de gobierno cuando diversas formaciones defienden sus respectivos compromisos.

Según lo detalló Europa Press, el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros estará vigente de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su aplicación definitiva dependerá del respaldo que reciba en la Cámara Baja, que deberá pronunciarse sobre la ratificación en un plazo máximo de 30 días. Esta medida se considera clave para sostener temporalmente la protección a los arrendatarios y la estabilidad de los precios de los alquileres mientras se busca una salida estructural a las actuales presiones inflacionarias y de contexto internacional resultantes del conflicto en Irán.

Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan que Maíllo valoró la coherencia de los integrantes de cada bloque político a la hora de defender posturas diferenciadas, normalizando la existencia de desencuentros en la formación del Gobierno, siempre que se traduzcan en resultados tangibles para la ciudadanía. El dirigente enfatizó la importancia de que el Ejecutivo proyecte una imagen de cohesión una vez concluidas las negociaciones y adoptadas las decisiones claves, especialmente frente a desafíos derivados del contexto geopolítico.

En el transcurso de la entrevista, Europa Press comunicó que Maíllo insistió en la necesidad de centrar los esfuerzos gubernamentales en la eficacia de las políticas adoptadas y no en las diferencias surgidas a lo largo del proceso. Avanzó que las próximas semanas serán fundamentales para consolidar las medidas acordadas, a la espera de que la Cámara Baja ratifique el decreto y respalde de este modo las prórrogas y ayudas frente a la tensión internacional.

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