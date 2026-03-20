Los 200 militares españoles evacuados de Irak llegarán a Torrejón a las dos de la madrugada de este sábado

La Base Aérea turca de Incirlik ha sido el punto de partida para la evacuación del contingente militar español de Irak, cuyos integrantes llegarán a la Base Aérea de Torrejón a las dos de la madrugada de este sábado, tras una operación calificada por Defensa como compleja. Tal como informó el Ministerio a través de un comunicado recogido por medios oficiales, la ministra Margarita Robles estará junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón, en la pista de aterrizaje para dar la bienvenida a estos 205 militares.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa y publicada en diversos medios, el grupo evacuado está compuesto mayoritariamente por miembros del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, con base en Melilla, a los que se suman efectivos de otras unidades del Ejército de Tierra también localizadas en esa ciudad. El avión militar que transporta a las tropas, un modelo A330 del Ejército del Aire y del Espacio, despegó de Turquía el viernes por la tarde y su llegada se ha programado para primeras horas del sábado.

Defensa detalló que esta retirada se realizó en “pleno acuerdo” con los restantes países de la OTAN implicados en las dos misiones internacionales en curso en Irak: una de carácter antiyihadista y otra centrada en el refuerzo de las capacidades defensivas del país, bajo un marco específico de la Alianza Atlántica. El comunicado enfatiza la naturaleza coordinada de la salida, que siguió a la modificación del mandato de la misión de la OTAN en Irak (NMI), adaptación que vino dada por el aumento del conflicto tras el ataque conjunto de Washington e Israel contra Irán.

Según publicó el Ministerio de Defensa, la mayoría de los evacuados forman parte del contingente principal, pero además se espera el regreso de otros 21 militares españoles, quienes llegarán desde Alemania a Melilla. A esta operación se suma la reciente evacuación, también reportada por Defensa, de un grupo que incluye a 57 efectivos de operaciones especiales provenientes de la coalición internacional “Inherent Resolve” liderada por Estados Unidos, a quienes se enviará a Alicante, y a 42 militares pertenecientes a la misión NMI. Los efectivos de operaciones especiales corresponden a la Fuerza de Guerra Naval Especial con base en Cartagena, al Mando de Operaciones Especiales en Alicante y a la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas situada en Alcantarilla (Murcia).

Respecto a la continuidad de la misión en Irak, la ministra Robles adoptó una postura expectante, indicando que la decisión sobre los próximos pasos dependerá de la evolución del conflicto. Robles explicó que la evacuación se coordinó con la OTAN tras la escalada bélica y que la gestión logística y militar de la retirada supuso “una complicada operación”, según reportó el Ministerio de Defensa.

En tanto, el Ministerio aclaró que otros efectivos españoles se mantienen desplegados en distintas zonas, sin que exista por ahora un plan de evacuación para ellos. En la base de Incirlik, en la ciudad turca de Adana, permanecen 150 militares españoles responsables de operar una batería Patriot, sin planes inmediatos para su repliegue, de acuerdo con lo indicado por Defensa. Por otro lado, alrededor de 650 militares españoles permanecen en Líbano adscritos a la misión de la ONU, según publicó el Ministerio, y cualquier decisión en torno a la evacuación de este contingente recae en manos de Naciones Unidas.

El medio detalló que la salida del contingente de Irak responde a la escalada de tensión y al desplazamiento de la situación bélica en Oriente Próximo, que desencadenó ajustes en los distintos mandatos internacionales bajo los que España participa. Defensa subrayó que la seguridad de los efectivos siguió siendo la prioridad central al determinar la estructura del operativo. La coordinación con los países de la Alianza Atlántica garantizó, según el Ministerio, que la evacuación pudiera ejecutarse de manera ordenada y dentro de los márgenes de seguridad fijados.

En diversos comunicados, Defensa explicó además que las Fuerzas Armadas han mantenido comunicación constante con los familiares de los militares afectados, así como con las autoridades nacionales e internacionales involucradas en la operación, siguiendo protocolos de información y apoyo propios de este tipo de maniobras logísticas y militares.