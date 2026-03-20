El PP desliza que el "teatro" del Consejo de Ministros con el decreto de Irán busca "salvar la cara" a Yolanda Díaz

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, hizo alusión a la posibilidad de que la reciente gestión del Consejo de Ministros en torno al decreto sobre Irán no responda realmente a objetivos de interés general, sino que persiga salvaguardar la imagen de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Muñoz emitió estas declaraciones después de conocerse el retraso de dos horas en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, dedicado a la aprobación de nuevas iniciativas para responder a las consecuencias de la guerra en Irán. Durante ese lapso, surgieron tensiones entre los socios del Ejecutivo, ya que representantes de Sumar se opusieron a excluir del paquete de medidas la prórroga de contratos de alquiler y el establecimiento de controles sobre los márgenes empresariales. Según informó Europa Press, la portavoz popular sugirió en la red social X que "cabe la posibilidad de que todo sea un teatro para salvar la cara a la vicepresidenta comunista".

Los desacuerdos internos se evidenciaron cuando los ministros de Sumar expresaron su negativa a asistir a la reunión junto con sus homólogos del PSOE, si se mantenía fuera del orden del día la prórroga de los alquileres y otras regulaciones económicas propuestas por su formación. Como detalló Europa Press, la sesión del Consejo de Ministros no se inició hasta que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz entablaron una negociación directa para intentar reconducir la situación e incluir algunas de las demandas planteadas por Sumar, con el objetivo de reforzar la protección ante las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.

La demora en la celebración del Consejo de Ministros extraordinario se produjo en un contexto marcado por la ausencia de nuevos presupuestos generales del Estado durante tres años y la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo. Estos elementos, según dijo Muñoz y consignó Europa Press, configuran un escenario de inestabilidad agravado por la situación internacional. En sus palabras, “sin presupuestos en 3 años. Sin mayoría parlamentaria. En un momento de incertidumbre mundial. Con un Gobierno roto. Así es imposible. España no merece esto”.

En su mensaje publicado en X y recogido por Europa Press, Muñoz calificó de irresponsables a todos los miembros implicados en la gestión de la crisis, ponderando que en otro país democrático hechos de este tipo podrían haber motivado la caída del Gobierno. Estas declaraciones subrayan el nivel de enfrentamiento político en relación con la respuesta institucional a la crisis en Irán y las disputas sobre las medidas económicas a adoptar.

El decreto promovido por el Ejecutivo pretende paliar los efectos de la guerra en Irán, aunque la controversia se ha centrado en el alcance de las disposiciones económicas contenidas en él y el proceso seguido para su aprobación. Integrantes de Sumar presionaron para asegurar la continuidad de medidas favorables a los inquilinos y para limitar los márgenes de beneficio de grandes empresas en sectores estratégicos, mientras que otros sectores del Gobierno dieron prioridad a la urgencia de la respuesta institucional y a la imagen de cohesión tras la crisis internacional.

El medio Europa Press resaltó que la intervención de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para intentar resolver el desacuerdo supuso retrasar el inicio del Consejo más de dos horas. La negociación entre ambos líderes abordó la inclusión de reivindicaciones promovidas por Sumar, tanto en materia de regulación del alquiler como de vigilancia de los precios, que este partido considera esenciales para paliar el impacto social y económico del conflicto.

En el debate político, la atención se centró en el trasfondo de la demora y en la percepción acerca de las verdaderas motivaciones del Ejecutivo al gestionar la crisis. Ester Muñoz puso en duda la sinceridad de la respuesta gubernamental y sugirió que parte del proceso podría responder a intereses personales de los líderes de la coalición, particularmente en relación con Yolanda Díaz. Este cuestionamiento se suma a las críticas de falta de solidez y coordinación interna en el Gobierno, recurrentes en los últimos meses, reforzadas en momentos de crisis internacional.

Según Europa Press, la reacción del Grupo Popular se alineó con las posiciones habituales de fiscalización y oposición a la política del Ejecutivo, acentuando el foco en la incapacidad de la coalición para alcanzar consensos y presentar una respuesta unificada ante acontecimientos de relevancia internacional. Muñoz, al señalar la ausencia de coordinación y la proliferación de enfoques divergentes dentro del gabinete, insistió en que estas circunstancias socavan la estabilidad institucional y dificultan la adopción de medidas eficaces frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

Las discrepancias reflejadas en el seno del Gobierno de coalición llegaron al debate público tras la cobertura de Europa Press, situando en primer plano la tensión entre las diferentes sensibilidades del Ejecutivo respecto a la combinación de respuestas económicas y sociales a la crisis internacional. La gestión de la reunión del Consejo de Ministros y la posterior reacción de la oposición han reabierto la discusión sobre la capacidad del Gobierno para coordinar políticas ante situaciones excepcionales y la posibilidad de que las dinámicas partidistas condicionen la toma de decisiones en un contexto de creciente incertidumbre global.