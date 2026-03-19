Urtasun insiste: el "escollo" para pactar el decreto anticrisis sigue siendo la prórroga de contratos de alquiler

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayó que este año vencen 600.000 contratos de alquiler, lo que sitúa en el centro del debate gubernamental la posible prórroga automática de estos arrendamientos y resalta la relevancia de la medida en el contexto actual. De acuerdo con Europa Press, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantienen posiciones opuestas sobre este aspecto, considerado determinante para la aprobación del nuevo decreto antiinflación que el Ejecutivo prevé presentar próximamente.

Durante una entrevista emitida por TVE y recogida por Europa Press, Ernest Urtasun explicó que las diferencias entre ambas formaciones surgieron a raíz de la propuesta de Sumar para extender la duración de los contratos de alquiler que concluyen en el transcurso de este año. Esta iniciativa, impulsada por el ala más a la izquierda del Gobierno, no cuenta con el respaldo del PSOE. Urtasun explicó que el lunes se produjo una reunión entre los socios de la coalición para abordar las medidas incluidas en el citado decreto y anunció que las conversaciones continuarían hasta alcanzar una definición final.

El ministro resaltó la importancia de que la prórroga de los contratos de alquiler se mantenga alineada con las decisiones adoptadas en anteriores decretos conocidos como "escudo social", donde la prohibición de los desahucios se prolongó gracias al apoyo mayoritario de la cámara. Urtasun argumentó que, en medio de la actual coyuntura, en la que el incremento de precios en el sector inmobiliario podría resultar en subidas significativas de los alquileres, la situación se complica aún más debido al aumento de la inflación derivado del conflicto en Oriente Medio.

Entre los elementos en los que existe consenso dentro del Gobierno, Urtasun destacó la implementación de medidas de apoyo dirigidas al transporte profesional y el ajuste del esquema impositivo para mitigar el impacto energético que, según el ministro, se ha visto exacerbado por la situación de guerra. Según detalló Europa Press, se están perfilando también acciones estructurales vinculadas con la electrificación y la aceleración de energías renovables en España. Urtasun sostiene que estas políticas buscarán reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles procedentes de regiones con elevada inestabilidad geopolítica.

El principal punto de fricción, subrayó el titular de Cultura, está relacionado con la prórroga automática de los contratos de alquiler. En cuanto a la reacción de Sumar si el texto llega al Parlamento sin incluir las medidas planteadas sobre vivienda, Urtasun evitó anticipar cuál sería la posición de su partido, aunque reiteró que para su formación es una demanda central y continuarán defendiendo la propuesta de manera persistente.

En sus declaraciones, Urtasun reconoció que se suele calificar a Sumar como el partido que defiende el derecho a la vivienda. Lejos de rechazar esa definición, afirmó que la asumen plenamente. Según recogió Europa Press, el ministro advirtió sobre la existencia de "diferencias importantes" de enfoque entre ambas fuerzas, señalando que mientras el PSOE pone el énfasis en la creación de un parque de viviendas —una medida de impacto a largo plazo—, Sumar aboga por acciones inmediatas, como la intervención del mercado para proteger a los actuales inquilinos.

En este marco, Urtasun planteó la necesidad de tomar medidas que impidan las llamadas "compras especulativas". Según sus palabras, Sumar apuesta por frenar prácticas en las que fondos de inversión adquieren viviendas para venderlas posteriormente a precios más altos, consolidando la vivienda como un activo financiero más y contribuyendo así al aumento de precios.

Respecto al ámbito presupuestario, el ministro se refirió al compromiso de presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Europa Press consignó que, aunque Pedro Sánchez insinuó en fechas recientes que los presupuestos no constituyen una prioridad inmediata debido al foco en las medidas dirigidas a contrarrestar las consecuencias económicas de la guerra en el Golfo Pérsico, Urtasun afirmó que la voluntad de presentarlos "está y existe".

En el plano cultural, el titular del área adelantó que está en marcha una propuesta presupuestaria enfocada a incrementar significativamente la inversión en el sector cultural, posición que reforzó su optimismo en torno a la aprobación final de las cuentas públicas. Urtasun subrayó que ante la incertidumbre que atraviesa el país, resulta fundamental que las administraciones públicas generen certezas y, entre ellas, la tramitación y aprobación de los presupuestos ocupa un lugar central.

Finalmente, Urtasun expresó su interés en que la Generalitat de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya reciban un reconocimiento si se alcanza un acuerdo, asegurando que prevé que las negociaciones fructifiquen y se logren unos presupuestos para Cataluña. Europa Press reportó que el ministro considera esencial reforzar el apoyo institucional en momentos de volatilidad e inestabilidad, tanto en el ámbito estatal como autonómico.