Espana agencias

Plantar cara al síndrome de Diógenes: una empresa mallorquina ha vaciado 370 casas

Guardar

Javier Alonso

Palma, 19 mar (EFE).- Ataviados con trajes de protección y mascarillas, Juan José Salvá y su padre se enfrentan cara a cara con un problema de salud pública, familiar y vecinal: las montañas de suciedad y objetos acumulados por personas con síndrome de Diógenes en las 370 viviendas que han limpiado a lo largo de 15 años.

Su empresa, Vaciados La Talalla, es la única de Baleares especializada en la limpieza de inmuebles como consecuencia de este trastorno de conducta, un “problema social muy grave” que está creciendo pero que las familias “esconden por vergüenza”, afirma Salvá en una entrevista con EFE.

El filósofo griego Diógenes de Sinope predicaba la austeridad y el rechazo a las riquezas y llegó a vivir en un tonel, pero, irónicamente, su nombre designa un síndrome caracterizado por la acumulación compulsiva de objetos, la falta extrema de higiene personal y el aislamiento voluntario.

Salvá muestra vídeos y fotografías de los ‘vaciados’ en los que se ha especializado, trabajos muy desagradables con un coste de entre 2.000 y 10.000 euros, según el espacio a limpiar.

Encuentran bolsas de basura acumuladas durante años, botellas, ropa, libros, botes de cristal, juguetes, plásticos, discos de vinilo, animales muertos y sus excrementos, alimentos descompuestos en las neveras y, además, plagas de cucarachas y ratas.

También han intervenido en viviendas de personas con recursos económicos que gastan miles de euros en compras —desde ropa hasta todo tipo de electrodomésticos— que van almacenando en sus casas, relata Salvá, que considera la labor que realiza junto a su padre “dura”, pero “absolutamente necesaria”.

La empresa, radicada en Binissalem (Mallorca), ha realizado unas mil asesorías a familias de Baleares y de la península ante un problema, insiste, que es “muchísimo más habitual de lo que se piensa”, aunque sigue siendo un “tema tabú” por el “estigma social que conlleva”.

Principalmente son “familias desesperadas”, comunidades de vecinos o administraciones de fincas quienes contactan con su empresa para hacer frente a la insalubridad y los malos olores procedentes de la vivienda de un pariente o vecino.

Salvá subraya que su empresa ajusta el precio del ‘vaciado’ a las posibilidades económicas de la familia afectada y recalca el "absoluto respeto" con el que afronta cada caso, porque tras cada historia hay una "persona" con problema “emocional” y de salud grave.

En ocasiones, las familias aprovechan que el morador de la vivienda está hospitalizado para realizar la limpieza, que se puede prolongar de uno a tres días.

Aunque tradicionalmente este síndrome se ha asociado a ancianos, Salvá considera que cada vez aparece con más frecuencia en personas jóvenes o de mediana edad.

Se queja de que habitualmente no existe un protocolo específico de atención ni una red de ayuda para estas personas en los sistemas sanitarios y de asistencia social públicos, algo “absolutamente necesario” para tratar cada caso.

No obstante, reconoce la dificultad por el rechazo a la ayuda, habitual entre los afectados, aunque hay quienes “sí quieren”, como el caso de una mujer de Ibiza que padece este trastorno desde hace 15 años y que ha sido denunciada judicialmente por sus vecinos.

El síndrome de Diógenes está detrás de muchas muertes en incendios de viviendas saturadas de objetos que favorecen la propagación del fuego.

El síndrome de Diógenes no es en sí mismo una enfermedad, aclara a EFE el psiquiatra y presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens.

Por su experiencia en equipos de atención domiciliaria, estos casos son difíciles de afrontar porque, salvo excepciones, no se puede tratar a alguien que considera que no necesita ayuda. Muchas veces se requiere autorización judicial y un examen forense de la persona afectada.

Tras este síndrome, concluye Recasens, suelen esconderse trastornos mentales graves, como la esquizofrenia o la demencia, que requieren de tratamiento médico y seguimiento por parte de los servicios sociales.

El término síndrome de Diógenes fue introducido por los geriatras británicos Clark, Mankikar y Gray, que publicaron en 1975 un artículo en la revista médica 'The Lancet' sobre el comportamiento de personas mayores aisladas que acumulaban objetos. EFE

(Foto)

Últimas Noticias

Los discos de la semana: BTS paraliza el mundo con su álbum de retorno cuatro años después

Infobae

Detenido en Madrid un fugitivo buscado por Honduras por asesinar a dos vigilantes en 2022

Infobae

La federación de consumidores CECU reclama topar el precio de la cesta básica alimentaria

Infobae

El IBEX 35 baja el 1,39 % tras la apertura y cotiza por debajo de los 17.100 puntos

Infobae

La WNBA y el sindicato de jugadoras alcanzan un "acuerdo verbal" para el nuevo convenio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena a un

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta todo el dinero cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no supo la penalización si había retrasos en el pago

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

El papel de las empresas españolas en Ucrania: estos son los contactos y proyectos que se han ido tejiendo desde el inicio de la guerra

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Z, el artista fallero chileno que ha hecho historia en las Fallas de Valencia: “La Cremà es nuestro año nuevo, una noche mágica en la que se quema todo y se cierra un ciclo”

Dime qué edad tienes y te diré cuán importante eres para el Estado del bienestar: los nacidos entre 1965 y 1998 reciben menos de lo que aportan

Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions