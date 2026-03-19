La fragata española 'Cristóbal Colón' permanecerá en Creta hasta el domingo en el marco de su misión defensiva en Chipre

El comandante de la fragata española 'Cristóbal Colón' ha informado que los 186 miembros de la tripulación, entre ellos 155 hombres y 31 mujeres, muestran disposición total y ánimo elevado en la tarea de defender el territorio europeo, según reportó el medio que dio cobertura a la videoconferencia sostenida con el Ministerio de Defensa. En este contexto, la ministra Margarita Robles mantuvo una comunicación directa con la dotación para transmitir su reconocimiento por el esfuerzo realizado durante el despliegue en el Mediterráneo oriental, reforzando la labor de la fragata en el área tras un reciente incidente en Chipre.

De acuerdo con la información publicada, la 'Cristóbal Colón' permanecerá atracada en el puerto de Souda, en la isla griega de Creta, desde este jueves hasta el 22 de marzo. El medio detalló que este puerto cretense sirve como punto de descanso para los relevos planificados dentro de la misión de protección y seguridad que desarrolla la embarcación española en la región. La presencia de la fragata se encuadra en la estrategia defensiva de apoyo a Chipre, que ha adquirido especial relevancia después del ataque registrado en territorio chipriota, dentro del contexto del reciente conflicto en Oriente Próximo.

El medio consignó que la ministra Robles remarcó la relevancia de la integración de la 'Cristóbal Colón' dentro del grupo naval multinacional liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle', junto a barcos de Francia, Italia y Países Bajos. Según lo expresado por la ministra en la videoconferencia, la colaboración de la fragata española con unidades navales europeas demuestra eficiencia y coordinación en un escenario internacional complejo. Robles subrayó que España mantiene el compromiso con la seguridad colectiva como miembro activo de la Alianza Atlántica, al señalar que “una vez más, la Armada española está donde tiene que estar, dejando muy alto el pabellón de España”.

La participación de la fragata en el Mediterráneo oriental se desarrolla en el marco de la Estrategia de Disuasión y Defensa de la OTAN, proporcionando protección activa al grupo naval cuyo buque insignia es el 'Charles de Gaulle'. Inicialmente, la previsión contemplaba su intervención en el ejercicio internacional 'Steadfast Dart 26', que iba a tener lugar en aguas del mar Báltico y del mar del Norte. Después del incidente en Chipre, se decidió prolongar la misión de la fragata en la zona del Mediterráneo oriental, tomando funciones centradas en labores defensivas y en el resguardo de la seguridad y protección regional.

El medio también reseñó las palabras del comandante Pita da Veiga, quien valoró el “esfuerzo enorme” realizado por la dotación del buque, capaz de efectuar el traslado desde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo oriental en un plazo reducido. El secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, también participó en la videoconferencia, reforzando el seguimiento institucional al despliegue.

Sobre las capacidades técnicas y operacionales del buque, el reporte indica que la fragata 'Cristóbal Colón', perteneciente a la clase F-100, posee un diseño avanzado y aptitudes que la facultan para misiones de disuasión, defensa, gestión de crisis y seguridad marítima. Estas características permiten a la nave desempeñar un papel crucial en distintos escenarios internacionales. La fragata forma parte en el ámbito internacional de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), e interviene regularmente en la operación 'Sea Guardian', ambas iniciativas dirigidas por la Alianza Atlántica.

El despliegue sostenido de la fragata en el Mediterráneo oriental, subraya el medio, representa una muestra del compromiso de España con la protección de sus socios europeos en un momento en el que la coyuntura internacional requiere respuestas coordinadas y eficaces. La labor del buque en el sostenimiento de la seguridad regional y en la protección de contingentes internacionales tras el incidente en Chipre destaca dentro del contexto más amplio de las operaciones de la OTAN en la zona.

Según detalló el mismo medio, la presencia de la 'Cristóbal Colón' en el puerto de Souda es parte de un programa de relevos programados para garantizar la continuidad de las operaciones y el descanso de la dotación, en tanto que el despliegue responde a una planificación estratégica de la defensa atlántica. La intervención del buque se mantiene sincronizada con los mandos de la OTAN y busca fortalecer la vigilancia marítima y la estabilidad de los países aliados en el Mediterráneo oriental, especialmente en torno a Chipre y las rutas internacionales afectadas por el conflicto próximo oriental.

El medio precisó que el compromiso demostrado por la dotación de la fragata se refleja en el elevado nivel moral y en la dedicación con la que abordan las tareas de protección, así como en la integración operativa junto a socios de otros países europeos. El esfuerzo conjunto entre estos participantes permite afrontar riesgos y adaptar la respuesta a las amenazas detectadas en la zona, en línea con los objetivos definidos por la Alianza Atlántica para la seguridad regional.