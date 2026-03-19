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FAES critica que las medidas anticrisis dependan del "sudoku antinacional" del Gobierno

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Madrid, 19 mar (EFE).- La fundación FAES, que dirige el expresidente José María Aznar, ha criticado este jueves que el paquete de medidas que aprobará este viernes el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio dependa del "sudoku antinacional en el que consiste esta legislatura".

Así lo asegura en su última publicación de 'Anotaciones FAES', que titula '¿Escudo o bumerán?', a propósito de medidas que aprobará este viernes el Gobierno en un consejo de ministros extraordinario y que todavía están ultimando con sus socios.

Tras criticar que todavía no las hayan puesto en marcha, como sí han hecho otro países, lamenta que el paquete de medidas "no dependerá, una vez más de las necesidades objetivas del país, sino de los apuros parlamentarios del Gobierno".

En concreto, "de los vetos cruzados entre Sumar, ERC y Podemos, por un lado, y de Junts y el PNV, por el otro. Y, por su supuesto, de que el sudoku antinacional en que consiste esta legislatura siga excluyendo, por principio, al PP", apostilla.

Para la fundación FAES, lo "único seguro" del decreto que aprueben es que se "reproducirá" la constante de los últimos años: "absoluto olvido del interés nacional" y el "cálculo partidista" de Sánchez. EFE

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