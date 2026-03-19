Eléctricas y electrointensivos piden una reforma estructural de los costes eléctricos

Madrid, 19 mar (EFE).- Eléctricas y consumidores electrointensivos han reclamado este jueves una reforma estructural de los costes eléctricos para reforzar la competitividad industrial frente a la volatilidad que está experimentando el precio del gas natural en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo.

En un comunicado conjunto, Aelec -asociación que integran Iberdrola, Endesa y EDP- y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) proponen la eliminación del impuesto del 7 % a la generación eléctrica y revisar tanto las partidas de la factura que no estén directamente vinculadas al suministro, como la operación reforzada del sistema, que se aplica desde el apagón.

A las puertas de que el Gobierno presente este viernes su plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán, que previsiblemente incluirá actuaciones en el ámbito eléctrico, las asociaciones avisan de que la situación no sólo afecta a la autonomía estratégica del país, sino también a la competitividad de la industria.

Ante este contexto, prosiguen, se hace necesario establecer medidas de carácter estructural y no meramente coyuntural, con el objetivo de "garantizar la competitividad industrial, fomentar la electrificación y asegurar la autonomía energética".

Entre las iniciativas prioritarias, Aelec y AEGE proponen la eliminación del impuesto del 7 % a la generación eléctrica, un tema recurrente, para reducir la presión sobre los costes energéticos de la industria y mejorar la competitividad de los sectores intensivos en el uso de energía.

También sugieren revisar las partidas de la factura eléctrica que no estén directamente vinculadas al suministro, pero también el modo reforzado en el que opera el sistema eléctrico desde el apagón, "cuyo coste se ha incrementado notablemente y está directamente expuesto al aumento del precio del gas".

Desde su punto de vista, eliminar la operación reforzada, que implica la entrada de más ciclos combinados -tecnología que emplea gas para producir electricidad y que conlleva, por tanto, un coste mayor- para respaldar el sistema eléctrico, generaría "importantes ahorros a la industria".

Además, las asociaciones instan a recuperar la exención del 80 % de los peajes a la industria electrointensiva, a compensar por Presupuestos Generales del Estado (PGE), y a maximizar la compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) para los consumidores industriales expuestos al riesgo de fuga de carbono.

Con ello, continúan, se pretende "evitar la brecha existente en los costes de producción" con los países del entorno, "fomentando la transición hacia modelos energéticos más sostenibles a través de la electrificación industrial".

"El aumento de la electrificación que producirían estas medidas podría dar lugar a un incremento de recaudación", añaden Aelec y AEGE, que creen que aplicar estas iniciativas "permitirá mitigar el impacto que está teniendo esta crisis en la competitividad industrial". EFE