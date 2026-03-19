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Belarra: "No se me ocurre un equipo mejor que Rufián e Irene Montero para plantarle cara al bloque de PP y Vox"

La líder de Podemos subraya la importancia de la colaboración entre dos figuras para revitalizar el espacio progresista frente a la derecha, destacando su papel en un evento previsto en Barcelona donde analizarán los retos de la izquierda alternativa

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La advertencia de Ione Belarra sobre el riesgo que enfrenta la izquierda ante el avance de las derechas marcó el tono de sus declaraciones, según reportó Europa Press. Durante una entrevista recogida por este medio, la secretaria general de Podemos planteó que la recuperación de la esperanza en el espacio progresista necesita soluciones firmes y liderazgo claro, aludiendo a la colaboración entre Gabriel Rufián e Irene Montero como una vía para contrarrestar la influencia de PP y Vox. Estas palabras se producen en medio de las expectativas por el evento que tendrá lugar el próximo 9 de abril en Barcelona, donde ambas figuras analizarán los desafíos de la izquierda alternativa.

De acuerdo con Europa Press, Belarra destacó que la conjunción del portavoz de ERC en el Congreso y la eurodiputada de Podemos representa la mejor fórmula para trasladar a los simpatizantes progresistas la idea de que es posible gobernar desde la izquierda. En sus declaraciones a TVE, enfatizó la importancia de ofrecer opciones que permitan que ese proyecto político vuelva a estar presente en la agenda social y electoral. Según la dirección de Podemos, la presencia conjunta de Rufián y Montero busca enviar el mensaje de unidad y acción frente al bloque conservador.

Europa Press consignó que Belarra se refirió también a los desafíos internos y externos que enfrenta el espectro político progresista. Hizo hincapié en que la única forma de evitar que las derechas consoliden su dominio en próximos comicios consiste en que la izquierda tome medidas concretas y efectivas. Calificó la reciente actuación del PSOE en la legislatura actual como un proceso que, en su opinión, habría favorecido el crecimiento de la ultraderecha, señalando literalmente que el partido socialista "ha demostrado en esta legislatura ser una fábrica de ultraderechistas".

Las declaraciones de Belarra se enmarcan en el contexto del acto programado para Barcelona, que ha generado expectativas tanto dentro como fuera de Podemos y ERC. Este encuentro aspira a propiciar un debate profundo sobre el futuro de las fuerzas de izquierda en España, en un momento en que la fragmentación y las diferencias tácticas han dificultado la articulación de un bloque sólido. El evento pretende reflexionar sobre fórmulas de cooperación y resistencia frente al avance de los partidos conservadores, con los asistentes aguardando propuestas concretas sobre el fortalecimiento de la izquierda alternativa.

Preguntada sobre la posibilidad de nuevas alianzas políticas, según consignó Europa Press, Belarra prefirió no adelantar definiciones, limitándose a afirmar que "el camino se hace andando". Además, insistió en que Irene Montero está cumpliendo con el mandato interno de Podemos de hacer "lo que sea necesario para que la izquierda se vuelva a poner de pie y para que la izquierda tenga la fuerza de volver a convertir en realidad su programa".

Según informó Europa Press, Belarra reiteró su preferencia por la dupla Montero-Rufián en actividades y proyectos conjuntos: "A mí me encantaría que ese camino se vuelva a recorrer y la verdad es que no se me ocurre dos personas mejores que ellos para pararle los pies al PP y a Vox". Estas palabras sugieren una valoración estratégica de los perfiles implicados, con miras a presentar una oposición efectiva en el actual escenario político.

La líder de Podemos subrayó ante TVE que es fundamental para las bases progresistas percibir que existen dirigentes capaces de reactivar la fuerza de la izquierda y traducir sus principios programáticos en políticas concretas. Según Europa Press, puso en valor el trabajo de Irene Montero tras su paso por el Ministerio de Igualdad y la relevancia de Gabriel Rufián como figura influyente en el ámbito parlamentario.

En cuanto al evento previsto, la atención está centrada en la capacidad de los intervinientes para plantear propuestas que permitan a la izquierda recuperar terreno frente al avance conservador. Europa Press detalló que la reflexión sobre el futuro de la izquierda alternativa será uno de los principales objetivos de la cita, en la que Rufián y Montero compartirán análisis sobre los retos inmediatos y las estrategias posibles para revitalizar la política progresista en el país.

El análisis sobre el espacio progresista y la necesidad de reconfigurarlo ante el crecimiento de PP y Vox se volvió un eje transversal en las declaraciones recogidas por Europa Press. Belarra remarcó el sentido de urgencia con el que se deben abordar estas cuestiones, incluyendo nuevas fórmulas de colaboración y compromiso político. Además, reiteró que los logros se encuentran condicionados a que la izquierda actúe sin dilaciones ni divisiones, atendiendo a la creciente presión electoral en el panorama nacional.

Las expectativas ante el evento y el posicionamiento de Belarra, Montero y Rufián reflejan la búsqueda de alternativas consistentes para el electorado progresista, en un ciclo político donde la cohesión y la unidad podrían definir la capacidad de incidencia y representatividad de la izquierda en el Congreso y otras instancias de poder, tal como reportó Europa Press.

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