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Acromatyx, todo al negro en una colección que desdibuja los códigos de género en la ropa

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María Muñoz Rivera

Madrid, 19 mar (EFE).- Fieles al negro e intercambiando códigos de vestimenta masculinos y femeninos, la firma Acromatyx ha presentado ‘Fe_male 009’, colección que ha puesto el broche final a la jornada de este jueves en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una clara intención: "Que cada uno se sienta libre para elegir lo que quiere ponerse".

“Lo interesante de esta colección es que puedes elegir si quieres vestir con más curvas o con líneas rectas, porque ambas aparecen integradas” dicen a EFE los diseñadores Xavi García y Franx de Cristal sobre una propuesta que materializan en corsés entallados o americanas en clave XL.

La firma, caracterizada por volúmenes extragrandes y cortes rectos, introduce desde hace dos temporadas siluetas más acentuadas, marcando cintura y cadera tanto para hombres como para mujeres: “al final, hablamos de lo neutro”, recalca el dúo de creadores.

“Lo que se considera masculino o femenino está muy estipulado, cuando todos los seres humanos tenemos ambas partes y podemos jugar con ellas; desde pequeños se nos inculca un tipo de vestimenta y queremos huir de eso”, señalan sobre su colección.

Una propuesta que, precisamente, “habita ese espacio intermedio; una zona donde los códigos se disuelven, donde lo masculino se vuelve vulnerable y lo femenino indomable” añaden sobre los treinta estilismos que dan forma a la colección completa.

“En el momento en el que estamos, nos parece que es importante hablar de la identidad de cada individuo, que cada uno se sienta libre para elegir lo que quiere ponerse”, reinciden.

Como es habitual en sus presentaciones, el negro sigue funcionando como hilo conductor, esa vez introduciendo estampados como el tartán. “Para nosotros funciona como color base, y esta colección, además, lo pide”, añaden.

En la línea de trascender los cánones de belleza, la dupla creativa resalta mediante su castin inclusivo la necesidad de romper con las normas. Modelos profesionales se alternan en pasarela. “Parece que no se puede salir de los cánones, por eso nosotros hablamos de la belleza auténtica y personal”, añaden. EFE

Mmu/agc/jlp

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