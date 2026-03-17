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Llamazares dice que los resultados de CyL no son extrapolables y que salir del Gobierno sería "dar patadas a la lechera"

A preguntas de los medios en Oviedo, el excoordinador general de IU subrayó que los malos resultados electorales en Castilla y León eran esperados y propios de la región, descartando consecuencias para futuros comicios autonómicos o nacionales

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Ante las sugerencias surgidas en ámbitos de la izquierda sobre una posible salida del gobierno central tras los resultados adversos en Castilla y León, Gaspar Llamazares sostuvo que dicha decisión equivaldría a "dar una patada a la lechera", empleando esta expresión para recalcar que abandonar el ejecutivo solo agravaría la situación actual en lugar de ofrecer soluciones efectivas. Así lo expresó este martes en Oviedo, donde ejerce de concejal, en una comparecencia pública en la que abordó el impacto electoral de los recientes comicios autonómicos. Según informó el medio, el excoordinador general de Izquierda Unida respondió a las preguntas de los periodistas acerca del futuro de la coalición tras el resultado en esa comunidad autónoma.

De acuerdo con la cobertura del medio, Llamazares subrayó que los bajos resultados en Castilla y León, donde los partidos situados a la izquierda del PSOE no lograron obtener representación alguna, no son extrapolables a otros contextos electorales. Precisó que tanto las próximas elecciones en Andalucía como las generales no deberían verse influenciadas por lo ocurrido en la comunidad castellano-leonesa, ya que “siempre ha sido muy complicado sacar representación” en esa región, a diferencia de otros territorios donde la izquierda tiene mayor implantación. El político resaltó que los comicios del domingo tuvieron un carácter parcial, diferenciando su alcance del de los procesos de ámbito nacional. Añadió que, aunque "desde la M-30", en referencia a Madrid, exista una tendencia a proyectar estos resultados como un indicio para las generales, no se ajustaría a la realidad de las dinámicas políticas estatales.

Según publicó el medio, Llamazares consideró que el "fracaso" de no conseguir ningún escaño formaba parte de lo previsible para Izquierda Unida y sus formaciones afines en Castilla y León. El excoordinador general señaló que la dificultad histórica de obtener presencia institucional en la región refuerza la idea de que los resultados obtenidos responden a circunstancias locales. Explicó que ahora corresponde analizar detenidamente el desempeño realizado, así como revisar aspectos vinculados a la candidatura y la estrategia de campaña desplegada en la comunidad.

Durante su intervención, Llamazares manifestó que, a pesar de formar parte del gobierno central, ni Izquierda Unida ni sus homólogos políticos lograron capitalizar esa experiencia para conectar con el electorado de Castilla y León. Lamentó que los esfuerzos de la coalición y la gestión en el ejecutivo estatal no se hayan traducido en un incremento de apoyo en estos comicios. Planteó la necesidad de impulsar un nuevo proyecto político que logre ilusionar a la ciudadanía, con propuestas y un programa capaces de responder a las inquietudes y expectativas de la sociedad, objetivo que no se alcanzó en esta ocasión.

Tal como consignó el medio, Llamazares se distanció de quienes piden una retirada de la izquierda del gobierno como reacción a los resultados. Reiteró que esa vía no resolvería los problemas presentes, sino que incrementaría las dificultades para la izquierda. Expresó que "las soluciones pasan por hacerlo bien en la oposición o en el gobierno, donde nos toque, pero no dar patadas a la lechera", reafirmando la necesidad de mantener el compromiso con la acción política en el espacio institucional que corresponda en cada momento.

El excoordinador general de Izquierda Unida subrayó la importancia de la autocrítica y el análisis interno ante la situación generada tras la pérdida de representación en Castilla y León, al tiempo que insistió en que la respuesta no se encuentra en una retirada prematura del ejecutivo ni en la adopción de medidas impulsivas. Según detalló el medio, Llamazares defendió la importancia de fortalecer el proyecto político de la izquierda mediante el trabajo, tanto en el ámbito gubernamental como en el opositor, con el objetivo de recuperar el respaldo ciudadano y mejorar las perspectivas en futuras citas electorales.

La comparecencia de Llamazares en Oviedo se centró, además, en refutar la idea de un efecto dominó derivado de los resultados adversos en Castilla y León que pudiera condicionar negativamente las expectativas electorales en otras autonomías o en el ámbito nacional. Según el medio, el concejal asturiano llamó a diferenciar las realidades territoriales y a no caer en generalizaciones que no se corresponden con la realidad política del Estado.

De este modo, el exlíder de Izquierda Unida insistió en que el momento exige un ejercicio de reflexión profunda sobre el rumbo de la izquierda y sobre cómo conectar mejor con el electorado, sin adoptar decisiones que puedan perjudicar las opciones de avance del espacio progresista en el conjunto del país.

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