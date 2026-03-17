El PSOE asegura que Feijóo "ya no disimula" su "dependencia" de Vox y se pregunta "hasta dónde está dispuesto a llegar"

El comunicado del Partido Socialista hace referencia directa a una nueva etapa en la que, según interpreta la formación, el Partido Popular ya no solo pacta con Vox, sino que su relación con la formación ultraderechista se ha convertido en un elemento central para la supervivencia del bloque opositor en diferentes regiones. Tal como reportó el PSOE, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado abiertamente que la dependencia de su partido respecto a Vox es ahora evidente, y se ha cuestionado públicamente hasta qué límites estaría dispuesto a avanzar en esta colaboración. El PSOE denunció también que los acuerdos entre ambos partidos impactan la estabilidad institucional en las comunidades donde gobiernan juntos, y que la estrategia deja en segundo plano las diferencias para centrar las coincidencias ideológicas.

Según detalló el medio Europa Press, el PSOE publicó este martes una declaración en la que subraya que Feijóo “ya no disimula” dicha dependencia de Vox, sino que ahora la “insiste en demostrar", citando expresiones recientes del propio Feijóo. Estas palabras hacen referencia a una intervención del líder popular, realizada un día antes, en la que afirmó que “se abrió cierta esperanza” tras escuchar a Santiago Abascal, presidente de Vox, comprometerse a “cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas.” Feijóo expresó que “hay más puntos de encuentro con Vox que divergencias”, lo que fue inmediatamente respaldado por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Tellado puntualizó que, aunque PP y Vox son “dos partidos distintos” y en varios temas defienden posiciones “divergentes”, las coincidencias entre ambos superan las diferencias.

Frente a estas declaraciones, el PSOE reprochó a Feijóo por centrarse en lo que divide a PP y Vox y omitir las coincidencias, señalando que “quizá porque ahí es donde se ve con más claridad que el PP ha asumido el marco político de Vox”. El comunicado incluso alude a una etapa anterior de competencia interna en el Partido Popular, diciendo: “Si hace unos meses no sabíamos si mandaba más Ayuso o Feijóo, ahora hay una certeza: también manda Abascal”. La formación socialista considera que Vox “no solo condiciona al PP, marca el paso y decide los límites”, asegurando que esta influencia ya es visible en las comunidades gobernadas conjuntamente, donde apreciaron “incertidumbre, parálisis y bloqueo institucional”.

De acuerdo con el posicionamiento socialista, el cambio prometido por el Partido Popular “no era tal”, sino que se ha transformado en un “intercambio de poder con la ultraderecha”. El PSOE sostuvo que la consecuencia de votar tanto por el PP como por Vox resulta en “bloqueo” institucional y en la conformación de gobiernos “débiles, dependientes y sin rumbo”, además de advertir sobre la pérdida de derechos y la falta de dirección política. El comunicado plantea la pregunta, dirigida al presidente del PP: “¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Feijóo?”.

El pronunciamiento también incluye críticas sobre la gestión del Partido Popular. El PSOE considera que el lema popular de “menos ruido y más trabajo” se ha convertido en lo opuesto, argumentando que ahora hay “mucho ruido desde Génova”, referencia a la sede nacional del PP, y “muy poco trabajo en las comunidades” donde, según la visión socialista, las negociaciones con Vox avanzan con lentitud y falta de claridad. El PSOE acusa a Feijóo de “teledirigir las autonomías”, sugiriendo que no confía ni en el modelo autonómico ni en los dirigentes regionales populares, y afirma que, a pesar de proclamar defensa del Estado autonómico, el PP pacta con una formación que, a juicio socialista, busca “desmontarlas”.

Tal como publicó Europa Press, el PSOE concluye que los intentos de distanciarse de Vox son poco convincentes y que las verdaderas diferencias entre ambas formaciones se diluyen ante una “hoja de ruta” compartida, cuya consecuencia sería, según la posición socialista, el retroceso en derechos ciudadanos, un contexto de creciente tensión y el uso de los servicios públicos como moneda de negociación política.