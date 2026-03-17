El Gobierno confía en que el acuerdo sobre Gibraltar esté "listo" para su aplicación provisional ya el 10 de abril

El procedimiento para eliminar las barreras físicas en la frontera de Gibraltar requiere de un plan de ejecución, negociado entre España y el Reino Unido, que aún se encuentra en una etapa avanzada de discusión. Según informó Europa Press, el Ministerio de Exteriores español ha confirmado que este plan de implementación constituye un paso indispensable para la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar, cuyo objetivo es redefinir la relación entre el enclave y la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, manifestó desde Bruselas que el Ejecutivo español mantiene el optimismo respecto al cronograma establecido y prevé que el acuerdo esté listo para su puesta en marcha provisional el 10 de abril. Sampedro, citado por Europa Press, indicó que aunque España no puede garantizar los ritmos de los trabajos a nivel europeo, confía en que la preparación legal y técnica progrese conforme a lo esperado. “Estamos trabajando para que el 10 de abril esté listo y no esperamos que haya ningún problema”, declaró Sampedro a la prensa antes del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea.

El nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido busca establecer un marco jurídico específico para Gibraltar, dado que este territorio quedó al margen del Acuerdo de Comercio y Cooperación posterior al Brexit, que regula las relaciones generales entre Londres y Bruselas desde 2021. Ante esta excepción, ambas partes han centrado sus esfuerzos en definir condiciones para la frontera entre España y Gibraltar, abordando el objetivo de suprimir la Verja, la barrera física que históricamente ha delimitado el paso entre el Peñón y la península.

Europa Press detalló que, en febrero, la Comisión Europea trasladó los textos legales del tratado al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo para iniciar el proceso de ratificación formal. Este procedimiento incluye tanto la adopción del texto por parte de los veintisiete Estados miembros como el consentimiento de la Eurocámara. Dadas las posibles demoras que conlleva este trámite, la Comisión ha propuesto al Consejo la aprobación para que la firma y la implementación provisional del acuerdo puedan efectuarse antes de su ratificación definitiva.

Uno de los aspectos clave del tratado, según el artículo 7 del documento, establece que la eliminación de todas las barreras físicas se realizará conforme al plan de ejecución contenido en el acuerdo administrativo que deben suscribir España y el Reino Unido respecto a Gibraltar. Aunque fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press señalan que las conversaciones sobre este plan están muy avanzadas, no han proporcionado detalles acerca de las fechas concretas para su finalización ni sobre los pormenores técnicos que implica.

Por su parte, el Foreign Office británico ha reiterado a Europa Press que los detalles adicionales sobre la supresión de la Verja serán comunicados cuando llegue el momento oportuno, sin adelantar información sobre los acuerdos específicos en materia de control fronterizo o cooperación bilateral a nivel operativo.

En relación con la preparación de las infraestructuras y la adaptación de los sistemas de control de acceso, el Gobierno español ha expresado, de acuerdo con lo señalado por Europa Press, que la coordinación sobre el terreno también se desarrolla en paralelo a las negociaciones políticas y los trámites jurídicos europeos. Sampedro enfatizó que existe una comunicación constante entre las partes involucradas, incluyendo al Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE, con el propósito de que estén garantizadas todas las condiciones necesarias para la entrada en vigor provisional del tratado planteado.

El 10 de abril marca la fecha prevista para la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que reformará los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea. El secretario de Estado explicó que, si bien el Gobierno trabaja para que la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar coincida con la entrada en vigor de este sistema, existen variables dependientes de los procedimientos internos comunitarios y de la interlocución entre España y el Reino Unido que pueden influir en el calendario previsto.

La reunión celebrada en Bruselas entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el comisario europeo responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, constituyó un momento relevante en el avance de las conversaciones técnicas y diplomáticas sobre el dossier Gibraltar. Europa Press reportó que, tras el encuentro, no se difundieron detalles adicionales acerca de los compromisos alcanzados ni sobre las etapas inmediatas del proceso.

Entre los elementos pendientes destaca el acuerdo administrativo que regulará la aplicación efectiva del tratado en la frontera, así como los mecanismos para la eventual supresión de los controles físicos y la gestión conjunta de los flujos de personas y mercancías en la zona. Fuentes diplomáticas consultadas indican que estos temas siguen siendo objeto de debate entre Madrid y Londres, que sostienen un diálogo “muy avanzado” sobre los aspectos prácticos de la implementación.

En este contexto, la puesta en marcha provisional del acuerdo dependerá tanto de la finalización del plan de ejecución bilateral como de la autorización institucional por parte de los órganos de la UE. Europa Press destacó que la ratificación formal, necesaria para que el acuerdo adquiera vigencia plena y definitiva, continuará tramitándose posteriormente a la aplicación inicial, con la expectativa de que no surjan inconvenientes adicionales durante el proceso parlamentario europeo.

La disposición de ambas partes a continuar las negociaciones y la coordinación con las instituciones comunitarias ha quedado reflejada en las declaraciones públicas y en las gestiones realizadas durante los últimos meses, tanto en el plano político como en el técnico. La evolución de estos trabajos determinará si el calendario propuesto para el 10 de abril puede cumplirse, permitiendo que Gibraltar entre en una nueva fase de relación con la Unión Europea en el marco acordado tras el Brexit.