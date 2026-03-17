El exDAO se muestra "tranquilo" y "bien" a su llegada al juzgado para declarar por presunta agresión sexual

La querella presentada contra José Ángel González detalla que la agente que le denunció se encontraba en “servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada” el 23 de abril de 2025, fecha señalada por la acusación como el momento en el que se produjeron unos hechos de carácter especialmente grave. Según Europa Press, la denuncia relata que, a partir del mediodía, González realizó “múltiples llamadas telefónicas” a su subordinada, exigiendo con urgencia su presencia.

Previo a comparecer ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional se presentó cerca de las 10:00 horas en un vehículo negro con cristales tintados, acompañado de su abogado, para declarar como imputado por presunta agresión sexual, informó Europa Press. Para las 10:30 horas estaban previstas tanto la declaración de González como la de la denunciante. El letrado de la agente, Jorge Piedrafita, llegó al juzgado poco después de las 9:40, aunque la agente, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press, accedió por una puerta secundaria para no ser reconocida públicamente.

La renuncia de González a su alto cargo policial se produjo tras la admisión a trámite de la denuncia presentada en su contra, decisión judicial que también fijó la citación para que compareciera como acusado. El juez encargado del caso argumentó en el auto que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales”. La querella incluye, además, otras acusaciones como coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, agregando el agravante de abuso de superioridad jerárquica, tal como publicó Europa Press.

Según recogió Europa Press, los hechos denunciados no fueron aislados, sino que formaron parte de una dinámica prolongada caracterizada, de acuerdo con la acusación, por la utilización sistemática de la situación de superioridad institucional de González para ejercer control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima. La relación entre ambos, de naturaleza afectiva en el pasado, habría estado marcada desde su inicio por “una asimetría de poder institucional manifiesta”. La denunciante, agente subordinada, comunicó en varias ocasiones su voluntad de finalizar esa relación y señaló haber encontrado impedimentos efectivos para materializar esa decisión debido a presiones y dinámicas de control, de acuerdo con la querella.

La documentación a la que accedió Europa Press expone que la relación sentimental llegó a su fin por iniciativa exclusiva de la víctima. Tras el término de esta relación, González habría intensificado su comportamiento, que la denuncia tilda de “obsesivo” y “agresivo”, al persistir en el contacto no consentido y desarrollar conductas de acoso. Estas conductas, según la parte acusatoria, culminaron en los hechos que se investigan judicialmente y que incluyen delitos graves tipificados en la legislación penal.

La cronología de los hechos reflejada en la denuncia apunta a una escalada en el trato hacia la agente después del cese unilateral de la relación, especialmente a partir del 23 de abril de 2025. En ese contexto, la denunciante habría recibido insistentes comunicaciones de su superior, exigiendo con carácter inmediato y categórico que acudiera ante él, situación que la defensa de la mujer asocia con el ejercicio de coacción y de abuso de su posición de poder.

La cobertura de Europa Press precisa que las comparecencias ante el juzgado constituirán una etapa clave en la instrucción del procedimiento judicial. La causa aglutina no solo la presunta agresión sexual, sino también posibles delitos de coacciones y malversación. El contexto de la relación de subordinación en el seno de la Policía Nacional y la supuesta instrumentalización de esa jerarquía forman parte central de la investigación impulsada tras la denuncia y la toma de declaración tanto del exDAO como de la agente denunciante.