Podemos anuncia que hará una reflexión en próximos días sobre su rumbo estratégico tras el "palo enorme" en CyL

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el partido reflexionará sobre su estrategia política tras el "palo enorme" que han supuesto los comicios en Castilla y León, donde la formación ha quedado como fuerza extraparlamentaria, cuyas conclusiones se conocerán en "próximos días".

No obstante, no ha concretado si habrá candidatura de unidad en Andalucía con IU o Sumar, con los que compitieron este domingo, o habrá división de candidaturas, al recalcar simplemente que esa decisión les compete a la dirección autonómica de Podemos, con la que la Ejecutiva estatal está en permanente diálogo.

Durante una rueda de prensa este lunes en Madrid, Fernández ha reconocido que el resultado en esta comunidad es "muy malo", "nefasto" y "especialmente duro" en su caso, que fue procurador durante a los en Castilla y León.

De hecho, ha trasladado que fue una jornada difícil para él y ha ironizado que durmió menos que el "cantante Morrissey es las fallas de Valencia".

En todo caso, Fernández ha diagnosticado que es "evidente" que en un resultado como ayer, donde Podemos sacó el 0,7% del total con poco más de 9.000 votos, toca hacer "autocrítica" tras unos resultados "demoledores", sobre todo al ver que la extrema derecha crece y que el PP incluso mejora su desempeño en las localidades que han sufrido incendios forestales.

Fernández ha insistido en que toca reflexionar y aprender de lo que han dicho las urnas en las últimas dos elecciones, al quedarse sin representación en Aragón y Castilla y León, y está convencido de que es necesario que la izquierda tenga un proyecto "nítido", que permita volver a "enganchar" con el electorado y sea más ambicioso que el PSOE.

IGLESIAS: TOCA REARMAR A LA IZQUIERDA PERO ES DIFÍCIL

Por su parte y desde los micrófonos de 'RNE', el exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha calificado de "terrible" el resultado en Castilla y León y ha argumentado que la "destrucción" del espacio que fue Unidas Podemos está trayendo estos malos resultados al conjunto de la izquierda. En contraposición, ha defendido que la alianza de Podemos e IU en Extremadura dio una tendencia totalmente distinta.

"No había que ser como muy inteligente para calcular que si esas dos fuerzas políticas iban separadas (en CyL), si además no estaba Pablo Fernández, que era una figura carismática en las Cortes de Castilla y de León, pues eso iba a ser muy difícil", ha destacado.

Dicho esto, Iglesias ha recalcado que es "verdad" que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, está poniendo algo que le preocupa a mucha gente y es el reconstrucción de la izquierda, ironizando que la política es como las "salchichas" que la comes pero no debes preguntar qué se ha tenido que hacer para fabricarla.

Iglesias ha reconocido que es "muy difícil rearmar" un espacio a la izquierda del PSOE que "de alguna manera fue destruido", pero ha agregado también que todo el mundo es consciente de lo que toca hacer.

"A partir de ahí, en ausencia de una institucionalidad interna que permita decir, bueno, pues que haya unas primarias, bueno, pues que haya una manera como de ponerse de acuerdo. Yo creo que no es sencillo, pero quiero ser optimista, creo que todo el mundo tiene claro lo que toca hacer, creo que cuando hay una izquierda que está fuerte, a la gente o a una parte muy importante de la gente eso le gusta"