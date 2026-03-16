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Piden pagar una indemnización de 30.232 euros al acusado de atropellar mortalmente a una mujer en Toén (Ourense)

El Ministerio Público exige una compensación económica para los familiares de la mujer fallecida, además de una multa diaria al acusado, tras el suceso ocurrido en Toén cuyo juicio se desarrollará en octubre

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El único hermano de la víctima recibirá, según la petición de la Fiscalía, una indemnización de 22.793,40 euros, mientras que los hijos de la fallecida tendrían derecho a una compensación de 30.232,50 euros. Esta solicitud surge después del atropello mortal ocurrido en el municipio de Toén, Ourense, cuando una mujer falleció debido a las heridas sufridas en un accidente de tráfico. El Ministerio Público también reclama la imposición de una multa de ocho euros diarios durante nueve meses al conductor implicado, quien será juzgado en octubre. Según informó la agencia Europa Press, el caso sigue pendiente de resolución judicial tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes este lunes.

De acuerdo con Europa Press, el incidente se produjo el 21 de abril de 2023, alrededor de las 10:00 horas, cuando el acusado estacionó una furgoneta de la empresa para la que trabajaba en las proximidades del kilómetro 9,4 de la carretera OU-0591, a la altura de Toén, con el fin de entregar medicamentos en una farmacia de la zona. Diez minutos después, el conductor realizó una maniobra de marcha atrás para intentar un cambio de sentido, actuación que, según la Fiscalía, no efectuó con la debida precaución ni se aseguró de que la acción no presentara riesgo para el resto de los usuarios de la vía.

Tal como publicó Europa Press, este proceder derivó en que el acusado atropellara a la mujer, que transitaba por el arcén justo detrás del vehículo. El informe fiscal señala que, pese a la existencia de una acera y de un paso de peatones próximo al lugar, el conductor avanzó sin prever el peligro que representaba su maniobra. A consecuencia del atropello, la víctima sufrió un politraumatismo severo. Las lesiones provocaron su fallecimiento poco después del accidente, lo que llevó a que el suceso se calificara como homicidio por imprudencia menos grave.

El escrito de la Fiscalía presentado ante el Tribunal de Instancia de Ourense detalla que la compensación solicitada busca resarcir tanto a los hijos de la mujer como a su hermano, principales perjudicados por la pérdida. Además, la solicitud de una multa económica diaria respondía, según Europa Press, a la responsabilidad penal que se imputa al conductor, cuya conducta se evalúa como negligente por las circunstancias y consecuencias mortales del acto.

Tras la imposibilidad de lograr un acuerdo entre la defensa y la acusación este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, la causa se programó para juicio el 28 de octubre. Según consignó Europa Press, el proceso judicial determinará la posible culpabilidad del acusado y adoptará una resolución respecto a las indemnizaciones económicas y la multa requerida por el Ministerio Público.

La secuencia de los hechos, junto con las figuras legales involucradas y las demandas de resarcimiento económico, evidencian el enfoque de la Fiscalía para garantizar una compensación a los familiares de la víctima. El resultado del juicio fijado para octubre establecerá si procede la condena por homicidio por imprudencia menos grave, así como el pago de las cantidades reclamadas para los allegados de la fallecida y la posible sanción económica contra el procesado.

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