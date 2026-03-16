Juicio a dos hombres acusados de violar a una joven semiinconsciente en Ibiza

La Fiscalía solicita una indemnización de 8.000 euros para la joven víctima de un ataque sexual presuntamente cometido por dos hombres durante una noche de agosto de 2015 en una playa de Ibiza. Esta petición económica complementa las penas de prisión que superan los 21 años y que el Ministerio Público exige para los acusados, según la acusación presentada en el proceso judicial iniciado este lunes por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según informó el medio que cubre el caso.

El medio detalló que el juicio comenzó a las 10 de la mañana y que ambos encausados enfrentan cargos relacionados con abuso sexual agravado. Los hechos habrían ocurrido cuando la joven, que se encontraba en un estado de semiinconsciencia tras haber consumido alcohol y drogas, fue presuntamente agredida por los acusados en la zona costera de la isla balear. Según el escrito de acusación citado por el medio, uno de los hombres arrojó primero a la víctima al suelo y trató de penetrarla vaginalmente, aunque no logró consumar el acto.

El segundo imputado, según publicó el medio, se acercó a la joven mientras el primero la sujetaba y, en ese momento, introdujo su pene en la boca de la víctima mientras ella permanecía semiinconsciente. Testigos que se encontraban en la playa intervinieron al percatarse de la situación y lograron auxiliar a la joven, frustrando así la continuación de la agresión sexual, consignó el medio. La asistencia prestada por estas personas permitió interrumpir la acción de los acusados antes de que culminara, según se expuso en la vista oral.

En cuanto a las penas solicitadas, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para el primero de los acusados por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario, además de tres años más por tentativa de abuso sexual con penetración. Para el segundo procesado, la Fiscalía solicita nueve años por abuso sexual con penetración. A ambos se les reclaman estas penas debido a la gravedad de los hechos y a la condición vulnerable de la víctima al momento de los supuestos abusos, tal como reportó el medio.

El escrito presentado ante la Audiencia Provincial también exige que, en caso de condena, los acusados indemnicen económicamente a la joven como reparación por los daños sufridos. Esta petición se fija en 8.000 euros, una cifra que, según publicó el medio, busca compensar las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del ataque sexual. El juicio continuará en los próximos días, con la comparecencia de las partes y la previsión de que tanto testigos presenciales como peritos médicos aporten su testimonio sobre el estado de la víctima al momento de los hechos y la secuencia de la intervención ciudadana que permitió frenar la agresión.

Además de la exposición de los hechos, el proceso judicial incluye el análisis de pruebas médicas y forenses, así como declaraciones de los implicados, conforme ha informado el medio que cubre el caso. Las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión, el tiempo transcurrido desde 2015, y la actuación de los testigos representan elementos clave en el juicio para aclarar la autoría y la responsabilidad penal de los acusados.

Según publicó el medio, tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron que la gravedad del episodio residió en que la víctima no se encontraba en condiciones de oponerse ni de prestar un consentimiento válido debido a su estado alterado por las sustancias ingeridas. La acusación argumenta que esto configura los delitos imputados y justifica la solicitud de penas elevadas, subordinadas a la reparación del daño causado. El proceso avanza hacia la presentación de nuevas pruebas y declaraciones, con la expectativa de que la sentencia se conocerá en las próximas semanas tras la evaluación de los elementos recogidos durante la vista oral.