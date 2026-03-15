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Tellado celebra el triunfo "inapelable" del PP y espera que Vox "ahora sí quiera avanzar" en Extremadura y Aragón

Tras una contundente victoria en Castilla y León, el partido liderado por Mañueco urge a desbloquear conversaciones con sus potenciales socios en Extremadura y Aragón, buscando acuerdos rápidos para gobiernos fuertes tras meses de negociaciones sin resultado

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Tras finalizar la campaña en Castilla y León, el Partido Popular se encuentra a la espera de reactivar negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan formar gobiernos estables en esas comunidades. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este domingo que la finalización del periodo electoral abre la puerta para retomar el diálogo interrumpido antes de la investidura fallida en Extremadura, según informó la prensa nacional.

De acuerdo con lo publicado por distintos medios, Tellado subrayó en una rueda de prensa desde la sede del Partido Popular que el triunfo de la formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León refuerza la posición del PP en el panorama político español. El dirigente destacó que el PP logró “más del doble de escaños que Vox” en esa comunidad y aventajó al PSOE por casi cinco puntos porcentuales, resultados que, en sus palabras, representan una clara manifestación de la voluntad de los castellanos y leoneses. Tellado añadió que cada vez que se celebran elecciones en España, el PP se mantiene como la fuerza más votada y con “capacidad para formar gobierno”, en contraste con “el declive” del Partido Socialista, al que señaló como “cómodo siendo segundón y feliz por no ser tercero”.

El medio consignó que Tellado aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje directo a Vox, exigiendo que “ahora sí quiera avanzar” en las conversaciones para facilitar la investidura de María Guardiola en Extremadura y de Jorge Azcón en Aragón. Según detalló, la interrupción del diálogo previo se relacionó con “el cálculo electoral” de Vox y confió en que, “sin calendario electoral por delante”, se puedan cerrar acuerdos rápidamente “si ambos partidos lo quieren”.

Durante su intervención, Tellado remarcó que el Partido Popular considera que existe un mandato ciudadano claro para gobernar, tanto en Castilla y León como en las otras regiones donde están en negociación. Añadió que “por el PP no va a quedar” y que harán todo lo posible para “cumplir el mandato de los ciudadanos” que votaron por gobiernos liderados por su partido. En relación con Extremadura, comentó que las conversaciones previas estaban avanzadas y solamente restaba materializarlas para evitar que vuelvan a fracasar futuras investiduras.

El dirigente del PP afirmó que los recientes resultados electorales constituyen un “llamamiento” dirigido tanto al PP como a Vox para priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre posibles diferencias partidistas. “Estoy seguro que si Partido Popular y Vox anteponemos los problemas de la gente, seremos capaces de conformar gobiernos sólidos”, manifestó Tellado, destacando la responsabilidad compartida de ambos partidos para sacar adelante administraciones “estables” en las regiones mencionadas.

Según lo reportado por los medios, Tellado puntualizó que la sociedad española demanda un mayor entendimiento entre las formaciones políticas y que el PP tiene la intención de responder a esa expectativa con responsabilidad. “Nosotros no les vamos a fallar, vamos a saber estar a la altura”, expresó el portavoz, al tiempo que renovó el llamamiento a Vox para que facilite el avance de las negociaciones en Extremadura y Aragón.

En relación a la situación en Extremadura, el medio recordó que la candidatura de María Guardiola no consiguió los apoyos necesarios en su anterior intento de investidura debido a la falta de acuerdo con Vox. Tellado consideró que la ausencia de otras citas electorales podría allanar el camino para solucionar ese bloqueo. Además, insistió en que la disposición del PP es total para cerrar un acuerdo “lo antes posible” y dotar a Extremadura de un gobierno “de manera inmediata”.

A lo largo de la comparecencia, Tellado enfatizó el contraste entre el PP, con aspiraciones de gobierno, y el PSOE, al que acusó de renunciar a liderar. Según explicó, ese escenario evidencia un cambio en las preferencias políticas de los electores y consolida, a su juicio, el papel del PP como referente predominante. El responsable popular reafirmó que su partido está listo para seguir liderando el proceso de negociación tanto en Extremadura como en Aragón, estableciendo como prioridad la formación de ejecutivos funcionales y duraderos.

La jornada posterior a la victoria en Castilla y León se convirtió así en un momento clave para definir la estrategia negociadora del Partido Popular en el ámbito autonómico, con la vista puesta en desbloquear las conversaciones con Vox y avanzar hacia la formación de gobiernos que respondan al resultado de las urnas, según reiteró Miguel Tellado en sus declaraciones recogidas por la prensa nacional.

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