SiPE alerta de "una campaña de odio" contra la Ertzaintza tras nuevas pintadas "insultantes" en Hernani

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha alertado de "una campaña de odio" contra la Ertzaintza tras nuevas pintadas "insultantes" aparecida en Hernani (Guipúzcoa) contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. SiPE ha advertido de que no se tarta de "un hecho aislado" y ha atribuido esta "nueva muestra del clima de hostigamiento" a sectores de la "ultraizquierda abertzale" como Ernai o GKS.

En un comunicado, el sindicato de la Ertzaintza ha informado de que, entre los mensajes "vandalizados en garajes y fachadas" se pueden leer expresiones como "ACAB", "Bingen Zupiria txakurra (perro)" o alusiones "despectivas" a los ertzainas como "zipaioak", además de "consignas que señalan directamente a responsables institucionales".

Para SiPE, estos hechos "no constituyen un episodio aislado", sino "una nueva muestra del clima de hostigamiento, señalamiento y deslegitimación que desde hace tiempo vienen impulsando sectores de la ultraizquierda abertzale, entre ellos organizaciones como Ernai o GKS

El sindicato policial ha advertido de que este tipo de acciones "buscan erosionar la legitimidad de la Ertzaintza" así como "presentar a sus agentes como un enemigo político y alimentar un clima de confrontación en el espacio público".

A su juicio, las pintadas localizadas en el casco antiguo de Hernani, "con mensajes claramente insultantes y deshumanizadores", suponen a "una forma evidente de señalamiento contra quienes integran la policía autonómica vasca y una estrategia destinada a normalizar el desprecio y el odio hacia los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad y la convivencia".

El SiPE ha recordado que el término "zipaioak", utilizado "de forma reiterada en estas pintadas", ha sido "históricamente empleado por sectores radicales para estigmatizar a los agentes de la Ertzaintza".

Ha alertado de que la repetición de "este tipo de actos vandálicos y campañas de desprestigio" contribuyen a "generar un entorno hostil para los ertzainas y sus familias". "Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y un entorno personal que también sufre las consecuencias de este clima de odio", ha recordado.

Según ha advertido, resulta "especialmente grave" que "se trate de normalizar discursos de señalamiento contra la policía autonómica", y ha añadido que estas prácticas "recuerdan peligrosamente a etapas que la sociedad vasca creía superadas, cuando determinados grupos radicales trataban de controlar el espacio público mediante el señalamiento y la intimidación de quienes no compartían su visión política".

"CONDENA CLARA Y SIN MATICES"

SiPE ha reclamado a las instituciones vascas "una condena clara, firme y sin matices" ante este tipo de actos, así como "un respaldo institucional efectivo a los hombres y mujeres que integran la Ertzaintza".

Asimismo, ha exigido "que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas derivadas de actos de señalamiento, amenazas o incitación al odio contra agentes de la autoridad".

Finalmente, ha reiterado su compromiso con "la defensa de la legalidad, la convivencia democrática y la dignidad del trabajo policial", y ha insistido en que "no se puede construir una sociedad basada en el respeto mientras se tolera el hostigamiento sistemático a quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de todos".