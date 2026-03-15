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Pascual (Por Ávila) anima a la participación y confía en lograr pactos para dar "estabilidad" a CyL

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El candidato de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha ejercido este domingo su derecho al voto en la capital abulense, desde donde ha animado a todos los ciudadanos a acudir a las urnas y ha mostrado su confianza en que tras los comicios se alcancen acuerdos y consensos para dar "estabilidad" a la Comunidad.

Pascual ha acudido a las 11.00 horas al Parque del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila, acompañado por la número dos de la candidatura, Pilar Muñoyerro. Tras la votación, el candidato ha agradecido la labor de quienes trabajan para que la jornada transcurra con normalidad, con una mención especial a los interventores y apoderados de su formación política.

"Nos jugamos muchísimo en estas elecciones", ha aseverado Pascual, quien ha incidido en que la provincia de Ávila "necesita y merece mucho más" en materia de infraestructuras, educación y, especialmente, en sanidad. En este sentido, ha lanzado un mensaje de "ánimo e ilusión" para lograr un segundo procurador en las Cortes regionales.

Respecto a las expectativas de voto, el candidato ha señalado que espera superar el porcentaje de los anteriores comicios debido a las "muy buenas sensaciones" percibidas durante la campaña electoral.

En cuanto al escenario postelectoral, Pascual ha confiado en que existan pactos entre las formaciones políticas "porque es lo que necesita la gente". "La gente lo que quiere es que haya consenso, que haya diálogo y que haya estabilidad", ha concluido, al tiempo que se ha mostrado seguro de que este objetivo se conseguirá.

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