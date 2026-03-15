La izquierda sufre un nuevo varapalo electoral al quedarse Podemos e IU y Sumar sin representación en CyL

La cifra de 62.138 votos obtenida entre Podemos e IU en las elecciones anteriores destaca el retroceso experimentado por ambas fuerzas en los recientes comicios autonómicos de Castilla y León, donde no han logrado mantener la representación parlamentaria. La jornada electoral del 15 de mayo dejó a Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo fuera de las cortes autonómicas, dado que no alcanzaron el umbral necesario de votos, según consignó el medio que reportó el escrutinio provisional. El resultado consolida el nuevo escenario político en Castilla y León, donde las principales referentes progresistas no consiguen presencia institucional tras una campaña marcada por la división y la fragmentación de candidaturas.

De acuerdo con la información publicada, el escrutinio, con el 95,9% de los votos contabilizados, arroja apenas 8.926 sufragios para Podemos, equivalentes al 0,74% del total, lo que sitúa a la formación por detrás de la candidatura ‘Se acabó la fiesta’, que le supera ampliamente en votos. En paralelo, la coalición encabezada por IU obtiene 26.630 votos, señalando el 2,23% del apoyo ciudadano, sin conseguir el escaño al que aspiraba por la provincia de Valladolid. El medio detalló que estos resultados están muy alejados de los obtenidos conjuntamente en los pasados comicios, cuando Podemos e IU sumaban una cifra considerablemente superior.

La actual fragmentación electoral ha penalizado de manera clara a las fuerzas de la izquierda alternativa, como ya se observó en otras regiones, recoge la cobertura. En Aragón, por ejemplo, IU pudo mantener representación con un escaño, mientras Podemos perdió toda presencia. El contraste resulta notable con Extremadura, donde la coalición entre ambas formaciones, excluyendo a Sumar, permitió alcanzar siete escaños en la asamblea autonómica gracias a una reconfiguración del voto progresista tras el descenso del PSOE.

Sobre el panorama nacional, la situación en Castilla y León se inserta en un contexto adverso para el espacio político situado a la izquierda del Partido Socialista. El medio reportó que Podemos atraviesa por una etapa de declive que se acentúa desde 2019, tras la ruptura con Sumar a finales de 2023. El resultado del domingo contrasta con los buenos datos de hace una década: en 2015 Podemos conseguía diez escaños y 163.637 votos en Castilla y León, su mayor registro histórico en la comunidad. Incluso a nivel estatal, en las elecciones generales de ese mismo año, la formación llegó a contabilizar 225.824 sufragios.

En 2024, el retroceso electoral de Podemos afecta a su capacidad de influir como fuerza principal a la izquierda del PSOE. Así, tras los resultados en Castilla y León, el partido ya se encuentra fuera de los parlamentos autonómicos en diez comunidades, incluidas Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cantabria y Cataluña, donde no presentó candidatura en los últimos comicios. Fuentes recogidas por el medio señalaron además el caso de Asturias, donde la diputada Covadonga Tomé abandonó la formación tras conflictos internos. Podemos tampoco ha logrado superar a Sumar ni a sus aliados como Izquierda Unida en las competencias electorales comunes, quedando a la sombra incluso en los lugares donde ha optado por una postura crítica frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el lado de Izquierda Unida, los datos confirman la ausencia parlamentaria en Castilla y León por quinta vez, sin que la alianza con Sumar y Verdes Equo les proporcionara el escaño, a diferencia de ciertas regiones como Aragón. El medio explicó que, pese a la participación de ministros en campaña –como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy–, la coalición no capitalizó la gestión estatal ni la movilización generada por causas específicas como la defensa de los derechos públicos. El resultado se mantiene lejos de los 56.133 votos y el escaño obtenidos en 2015 o de los cinco diputados logrados con 147.366 votos en 1995. El mejor resultado en las generales de 2015, bajo la marca Unidad Popular, alcanzó los 68.464 votos, cifra no replicada este año en el ámbito autonómico.

El reportaje del medio también identificó como un factor adverso la falta de conocimiento de los candidatos Miguel Ángel Llamas (Podemos) y Juan Gascón (IU) entre los votantes, lo que habría dificultado la movilización del electorado en favor de sus respectivas listas. A ello se sumó la subida del PSOE, que logró centralizar el voto útil progresista en la región, dificultando aún más la entrada de otras fuerzas alternativas.

Las perspectivas en futuras citas electorales, como las próximas elecciones en Andalucía, parecen sugerir una continuidad de la fragmentación que afectó al espacio progresista en Castilla y León. En Andalucía ya se perfilan al menos tres listas a la izquierda del PSOE: la coalición ‘Por Andalucía’, que agrupa a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz; Adelante Andalucía; y una opción conjunta de Podemos y Alianza Verde. La región andaluza, donde IU tiene notable implantación municipal —como lo ejemplifica el Ayuntamiento de Zamora—, cobra especial relevancia para la recuperación de la izquierda alternativa.

El medio informó que Izquierda Unida se prepara para afrontar el siguiente reto autonómico en Andalucía, donde Antonio Maíllo, coordinador federal, encabezará la candidatura de la coalición junto a Sumar, aunque sin acuerdo de convergencia con Podemos. A nivel nacional, IU renovó su compromiso de alianza no solo con Sumar, sino también con Más Madrid y Comunes, con la intención de consolidar una alternativa de unidad para las elecciones generales siguientes. Todavía falta definir tanto la marca electoral como el candidato, después de que Yolanda Díaz renunciara a repetir como cabeza de cartel.

De acuerdo con la cobertura, el predominio del PSOE en estas elecciones autonómicas y la división del espacio a su izquierda describen uno de los principales factores que contribuyeron a la pérdida de representación de Podemos e IU en Castilla y León. Este resultado se registra en una comunidad históricamente difícil para la izquierda alternativa, que únicamente logró concurrir unida en las elecciones de hace cuatro años, obteniendo entonces el único escaño progresista de la última legislatura. Según los datos del medio, tampoco el discurso en torno a la defensa de derechos públicos ni el rechazo a conflictos internacionales activó suficientes apoyos para revertir la situación. Las consecuencias de este resultado repercuten tanto a nivel regional como estatal, en un contexto donde la evolución del espacio progresista depende de la reconfiguración de alianzas y de la respuesta a la fragmentación electoral evidenciada en los últimos comicios.