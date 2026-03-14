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Prisión sin fianza para el detenido por el incendio en Miranda de Ebro (Burgos) en el que murieron tres mujeres

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La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en el que murieron tres mujeres, su expareja, la madre de ésta y una vecina, y varias personas resultaron heridas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha informado de esta decisión tomada el viernes 13 de marzo y ha precisado que la causa está abierta por tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

El hombre, del que no existían denuncias previas relacionadas con este caso, ha pasado a disposición judicial este viernes, cuando también ha prestado declaración ante la jueza durante una hora y media, cuando ha respondido a todas las partes.

El Ministerio de Igualdad ha categorizado este presunto feminicidio como violencia de género al haber sido el incendio provocado y una de las víctimas, una mujer de 58 años, la expareja del individuo, de 59. Además, el sospechoso tiene en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según ha informado el TSJCyL.

El incendio se produjo en la noche del martes 10 de marzo y el detenido se entregó voluntariamente en la mañana del miércoles, aunque no se autoinculpó. Las autoridades ya sospechaban del individuo al existir grabaciones de cámaras en las que se le veía acumulando los colchones en el portal del edificio afectado, en los que al parecer habría prendido el fuego.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.

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