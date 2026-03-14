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Prisión sin fianza para el detenido por el incendio en el que murieron tres mujeres en Miranda (Burgos)

El sospechoso, acusado de provocar el incendio mortal en Miranda de Ebro, enfrentará cargos por asesinato, tentativa de homicidio, daños y lesiones, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un caso calificado como violencia de género

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El análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar al principal sospechoso del incendio que provocó la muerte de tres mujeres y dejó a varios heridos en Miranda de Ebro, Burgos. La investigación se centra en un hombre de 59 años, quien, según las imágenes registradas, acumuló varios colchones en el portal del edificio donde más tarde se desató el fuego. Esta evidencia técnica ayudó a orientar las primeras pesquisas sobre el caso, catalogado como presunto feminicidio y calificado de violencia de género. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, a la espera de la evolución de la investigación judicial.

El TSJCyL detalló que la causa penal abierta incluye acusaciones por tres delitos de asesinato, siete en grado de tentativa de homicidio, un delito de daños agravados por incendio y varios delitos de lesiones. Las víctimas mortales fueron identificadas como la expareja del acusado, una mujer de 58 años; la madre de esta; y una vecina del edificio. Además, varias personas resultaron heridas durante el siniestro ocurrido en la noche del martes 10 de marzo. El detenido se entregó el miércoles siguiente, aunque no realizó ninguna autoinculpación ante las autoridades. Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición judicial y declaró ante la jueza durante una hora y media, contestando a los interrogatorios de todas las partes intervinientes antes de que se ordenara su ingreso en prisión.

El Ministerio de Igualdad, según consignó el TSJCyL, consideró este triple asesinato como un caso de violencia de género, dado que la expareja del investigado figura entre las víctimas y el incendio fue provocado de forma deliberada. La calificación legal de los hechos refuerza el enfoque de la investigación sobre posibles motivaciones relacionadas con la violencia machista. De acuerdo con el TSJCyL, la causa judicial permanece abierta para continuar esclareciendo las circunstancias del suceso y recabar pruebas adicionales.

Según publicó el medio, las pesquisas policiales no hallaron denuncias previas relacionadas con la víctima principal ni antecedentes de maltrato a otras mujeres en el historial penal del detenido. A pesar de ello, el sospechoso cuenta con dos condenas anteriores dictadas por la Audiencia Provincial de Burgos: una por detención ilegal y otra por abuso sexual contra una menor de 16 años. Estos antecedentes han sido incorporados en la revisión global del caso, aunque no figuraban específicamente como antecedentes por maltrato a mujeres.

El incendio que desató la tragedia inició en el edificio residencial donde vivía la expareja del investigado. Las autoridades concluyeron que la acumulación y posterior quema de colchones en el portal provocaron un rápido avance del fuego, que dificultó la evacuación durante la madrugada. El incidente dejó múltiples personas heridas, además de las tres víctimas fatales. Las mencionadas grabaciones de cámaras y otros indicios materiales se utilizaron en la reconstrucción de los hechos presentada ante el tribunal local, según reportó el TSJCyL.

La orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza fue emitida el viernes 13 de marzo, tras la comparecencia judicial del detenido. El proceso judicial sigue su curso con la inclusión de todas las partes afectadas y la recopilación de nuevos elementos probatorios que permitan determinar la responsabilidad penal individual del acusado y la calificación de los delitos cometidos durante el incendio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aclaró que el caso está siendo tratado con carácter prioritario por la gravedad de los hechos y el impacto generado en la comunidad local.

El teléfono 016 continúa disponible en toda España como línea de información y asesoramiento jurídico para víctimas de violencia de género y su entorno. Este servicio ofrece atención ininterrumpida en 52 idiomas, es gratuito y no aparece reflejado en la factura telefónica, aunque sí puede quedar registrado en el historial de llamadas de algunos dispositivos, por lo que las autoridades recomiendan borrarlo si es necesario. Además, el servicio responde a consultas a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el 600000016, ampliando su accesibilidad para las víctimas y sus allegados.

El desarrollo de este proceso penal en Miranda de Ebro mantiene la atención sobre las estrategias de prevención y protección frente a la violencia de género en España. La calificación judicial del caso y las medidas cautelares impuestas refuerzan el compromiso institucional con la persecución penal de delitos motivados por razones de género, especialmente cuando derivan en consecuencias mortales y afectan a varias personas de la misma comunidad.

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