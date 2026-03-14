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El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas y habilitará 2.910 locales para constituir 4.470 mesas

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El dispositivo electoral para los comicios autonómicos de este 15 de marzo movilizará a 30.692 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuirán en las 4.470 mesas que se constituirán en un total de 2.910 locales habilitados para ello.

Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubicarán en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257. En cuanto a los locales electorales la mayor parte están ubicados en Salamanca, con 457; seguida de Burgos (428), León (407), Valladolid (354), Ávila y Zamora (286 en cada caso), Segovia (246), Palencia (245) y Soria (201).

Además y para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto, se han previsto 301 rutas de transporte, una cifra que se puede ampliar ya que el listado sigue abierto a nuevas solicitudes. El mayor número de rutas iniciales corresponde a León, con 75, seguida de Burgos, con 68; Zamora, con 44; Soria, con 36; Palencia, con 26; Ávila, con 18; Segovia, con 17; Salamanca, con 12, y Valladolid con 5.

En las elecciones autonómicas del 15 de marzo intervendrán la Junta Electoral de Castilla y León, las nueve juntas provinciales y 39 de zona integradas por 306 personas, junto al personal colaborador. El operativo contará además con 4.470 representantes de la Administración designados para la jornada electoral, uno por mesa; 1.228 secretarios municipales; 123 jueces de primera instancia y 2.125 jueces de paz.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 de la Guardia Civil y 2.185 de la Policía Nacional), 624 de las policías locales y 144 empleados públicos de la Junta que trabajarán de manera extraordinaria para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, entre ellos 50 conductores para traslado de material escolar.

Y entre el material a distribuir para la cita con las urnas destacan 26.461.680 papeletas; 6.330.075 sobres; 44.385 actas; 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa, y 178.805 impresos electorales de diversa naturaleza, como nombramientos y citaciones para miembros de mesa y otros actos intervinientes, listas numeradas de votantes o solicitudes y certificados relacionados con el voto por correo.

El seguimiento oficial de las elecciones autonómicas se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Delibes donde el consejero de la Presidencia informará a las 09.30 horas sobre la apertura de los colegios electorales, con otras tres comparecencias con datos de participación a las 12.00, 14.30 y 18.30, y una última sobre el escrutinio.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que se trata de un "complejo dispositivo electoral" en una Comunidad Autónoma "muy especial" caracterizada por su amplitud, más de 95.000 kilómetros cuadrados, y por un "municipalismo muy intenso" ya que está formada por 2.248 municipios y por 2.208 entidades menores, "lo que exige un despliegue logístico y humano que sea capaz de llegar de forma eficaz a todo el territorio para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y el ejercicio efectivo del derecho al voto".

El consejero ha incidido además en que la celebración de las elecciones cuando tocaba, es decir, al término de la legislatura, ha permitido organizar todo el dispositivo "con tiempo y anticipación" y ha explicado que el trabajo comenzó antes del verano de 2025, "es decir hace nueve meses".

González Gago ha destacado también la "exactitud" de la programación efectuada, junto a la "coordinación interna", que debe funcionar "como si fueran un reloj de precisión", y la colaboración.

CENTRO DE DIFUSIÓN DE DATOS

Dentro del dispositivo electoral, también se incluye el Centro Coordinador de Seguimiento y de Difusión de Datos, que se ubicará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, contará con más de un centenar de empleados y tendrá sistemas de seguridad y protección reforzados frente a amenazas.

En este espacio se recopilará la información que se ofrecerá en las mencionadas ruedas de prensa y en la dirección web elecciones2026ccyl.es -- también accesible desde la web de la Junta--. También se dispone de una aplicación de descarga para iOS y Android con el nombre 'Elecciones CyL 2026', que recogerá estos datos accesibles a toda la ciudadanía.

Además, el Centro Cultural Miguel Delibes ha sido reforzado con medidas de seguridad para garantizar el funcionamiento y operatividad durante toda la jornada electoral, con actuaciones que incluyen controles de acceso mediante un sistema de acreditación previa que distingue entre personal de organización, prensa e invitados, y la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de Valladolid.

Respecto al operativo tecnológico, se ha establecido uno conforme a estándares avanzados de disponibilidad, continuidad operativa y eficiencia, en un "refuerzo muy importante" para tener "garantías frente a posibles ataques por ciberseguridad".

El dispositivo integra centros de procesos de datos redundados, sistemas de comunicaciones de alta capacidad y plataformas de gestión alienadas con los requisitos funcionales del proceso electoral.

Asimismo, se han desarrollado tareas de análisis de vulnerabilidades, monitorización permanente, análisis proactivo de amenazas y procedimientos reforzados de autenticación y control de accesos.

En este contexto, también se mantiene un contacto "permanente" con el Centro Criptológico Nacional, que aporta capacidades especializadas en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia, y se dispone de generadores de luz, doble operador de telecomunicaciones y un Centro de Atención a los Representantes de la Administración gemelo de otro que se establece en Salamanca --preparado para estar operativo ante una incidencia--, todo ello para poder solventar cualquier incidencia en los sistemas.

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EuropaPress

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