Torres subraya que "no se dan las circunstancias" para convocar una Conferencia de Presidentes por las citas electorales

Durante una visita institucional al Centro de Educación Obligatoria de Valleseco, en Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hizo referencia a la posibilidad de que, en el actual contexto, tanto el Gobierno central como los ejecutivos autonómicos tomen decisiones con base en sus respectivas competencias respecto a la guerra en Oriente Medio. Torres explicó que, ante la situación política vigente, el camino principal para la coordinación entre administraciones será el de las relaciones bilaterales, en lugar de la convocatoria de un foro multilateral. De acuerdo con lo informado por Europa Press, el ministro respondió así a la petición realizada por los gobiernos del País Vasco y Canarias, que solicitaron al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la celebración de una Conferencia de Presidentes extraordinaria destinada a abordar las consecuencias del conflicto en la región de Oriente Medio.

Según detalló Europa Press, Torres aclaró que "no se dan las circunstancias" para convocar este foro interterritorial, ya que se celebran procesos electorales autonómicos y existen asambleas y parlamentos regionales sin constituir. Esta falta de órganos de gobierno conformados en todas las comunidades autónomas impide que se cumpla la norma que exige la presencia de todos los presidentes y presidentas en la Conferencia, razón por la cual el ministro descartó la reunión en el plazo presente.

Ángel Víctor Torres destacó que tanto el lehendakari Imanol Pradales como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, están al tanto de que la actual coyuntura electoral dificulta la convocatoria formal del foro, un instrumento diseñado para la máxima representatividad regional. El ministro subrayó que la regla principal de la Conferencia de Presidentes es la asistencia de los mandatarios autonómicos en ejercicio, situación que no es posible en este momento debido a la falta de constitución de varios parlamentos tras citas electorales en comunidades como Castilla y León y otras regiones con procesos previstos conforme a las decisiones de sus propias autoridades.

No obstante, Torres remarcó que, en este periodo, corresponde a cada ejecutivo adoptar iniciativas dentro de su ámbito competencial. "Todos los ejecutivos tendrán que tomar decisiones acorde a sus competencias y el Gobierno de España las tomará, al igual que lo hará el Gobierno de Canarias y el Gobierno del País Vasco", expresó el ministro, según recoge Europa Press, ejemplificando estas acciones en la aplicación de medidas para apoyar cuestiones como la cesta de la compra.

El medio Europa Press reportó que, pese a la imposibilidad de celebrar la Conferencia, la relación bilateral entre el Gobierno central y cualquiera de los ejecutivos autonómicos permanece abierta. Torres afirmó que el Gobierno de España está "llamando a los grupos políticos" con la intención de escuchar propuestas y mantener el diálogo. Reiteró que, si algún presidente autonómico solicita establecer una relación bilateral para definir políticas compartidas, el Ejecutivo central está dispuesto a facilitarla "sin ningún problema".

Preguntado por una eventual convocatoria de la Conferencia de Presidentes en caso de que cambie el panorama, el ministro matizó que la potestad para tomar esa decisión reside en el presidente del Gobierno de España. Además, señaló que Pedro Sánchez "es el que más conferencias de presidentes ha hecho de todos los presidentes que ha habido", según publicó Europa Press.

Torres expuso que si actualmente estuvieran todos los presidentes autonómicos en funciones y no existieran citas electorales pendientes o en curso, la situación permitiría una mayor normalidad institucional y facilitaría el avance de los trabajos conjuntos en el seno de la Conferencia. Estas declaraciones buscan aportar claridad sobre la respuesta institucional ante las solicitudes de País Vasco y Canarias, en torno a la gestión coordinada del impacto derivado del conflicto en Oriente Medio.

Para finalizar su intervención, el ministro trasladó un mensaje de tranquilidad al señalar que la interlocución entre gobiernos estará garantizada mediante los cauces bilaterales disponibles y que desde el Ejecutivo se impulsa el contacto y la colaboración con los diferentes grupos políticos y administraciones autonómicas, conforme recogió Europa Press.