Espana agencias

Torres pide declarar por escrito en el juicio de las mascarillas por ser ministro y expresidente canario

Ángel Víctor Torres solicita responder por escrito como testigo ante el Supremo en el proceso por presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de material sanitario, amparándose en el privilegio legal reservado a altos cargos públicos y exdirigentes autonómicos

Guardar

Ángel Víctor Torres, en calidad de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha fundamentado que ostentó la presidencia del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 para solicitar su comparecencia por escrito como testigo ante el Tribunal Supremo en el proceso por presuntas irregularidades durante la adquisición de material sanitario en la pandemia. Según informó Europa Press, Torres dirigió un escrito a la Sala de lo Penal del Supremo donde pide beneficiarse de la exención contemplada en la legislación para altos cargos y exdirigentes autonómicos, apelando a la normativa que regula la declaración de testigos en procedimientos judiciales.

El ministro solicitó el envío del “oportuno pliego de preguntas” para responderlas por escrito y remitirlas conforme al marco legal vigente, tal como publicó Europa Press. En su planteamiento jurídico, el responsable de Política Territorial argumentó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los presidentes de comunidades autónomas pueden quedar exentos de tener que personarse físicamente para declarar como testigos. Torres también resaltó que el mismo artículo exime de esa obligación a los miembros del Ejecutivo central.

La causa ante el Supremo involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El procedimiento investiga presuntas anomalías en la compra de mascarillas dentro del contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Según consignó Europa Press, los hechos bajo investigación se remontan al periodo en el que Torres se encontraba al frente del Gobierno canario, concretamente en los años críticos de la gestión de la pandemia.

Torres argumentó en el escrito presentado que su conocimiento de los hechos deriva de sus funciones durante el periodo investigado, y que toda información en su poder proviene precisamente del ejercicio de su cargo en la administración autonómica. Añadió que, de acuerdo con lo que ha trascendido en los medios de comunicación sobre la investigación, los hechos analizados en el proceso están directamente conectados con su etapa como presidente de Canarias.

Según detalló Europa Press, la previsión es que tanto Ángel Víctor Torres como Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno de Baleares, comparezcan como testigos el 22 de abril. Ambos han sido citados por los mismos motivos, vinculados al papel institucional que desempeñaron durante la compra de material sanitario que ahora es objeto de examen judicial.

El procedimiento normativo que alega Torres responde a las reglas especificadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su articulado reserva ciertos privilegios procesales a quienes ocupan o ocuparon cargos en la Administración Pública. Esta normativa reconoce el derecho de presidentes autonómicos y ministros a responder por escrito a los requerimientos de órganos judiciales en condición de testigos, elemento que ha invocado Torres en su solicitud ante la Sala de lo Penal del Supremo, reportó Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el caso de las mascarillas ha implicado a diversas figuras políticas y empresariales debido a sospechas sobre posibles irregularidades en los contratos de adjudicación firmados durante los momentos iniciales de la crisis sanitaria. La investigación se encuadra en una serie de indagaciones que revisan la transparencia y legalidad de las operaciones públicas para la gestión de material sanitario en todo el territorio español.

En el contexto del sumario, la presencia de testigos con rango institucional tiene como objetivo esclarecer si las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos y central durante esos meses respondieron a criterios técnicos y legales o si existieron conductas fuera del marco normativo previsto. La declaración de Torres, al igual que la de Armengol, busca arrojar luz sobre los procedimientos y mecanismos adoptados, según publicó el medio de comunicación Europa Press.

La fijación del 22 de abril como fecha para la declaración de estos exmandatarios autonómicos muestra el avance del proceso penal dentro del calendario judicial, concentrando las expectativas en las respuestas que ambos puedan aportar acerca de la toma de decisiones durante la pandemia, en relación con los contratos bajo investigación. Europa Press reportó que la tramitación formal de la solicitud de Torres ante el Supremo aguarda resolución, lo que determinará si se materializa la comparecencia de forma escrita o presencial, conforme a los derechos y prerrogativas que corresponden legalmente a los altos cargos.

Temas Relacionados

Juicio mascarillasÁngel Víctor TorresTribunal SupremoJosé Luis ÁbalosKoldo GarcíaVíctor de AldamaCanariasBalearesPolítica españolaSala de lo PenalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Exteriores repatria a unos 8.000 españoles de Oriente Próximo y asegura que es "la mayor evacuación de la historia"

Alrededor de ocho mil ciudadanos nacionales han sido trasladados desde la región afectada por el conflicto en Irán, a través de una compleja logística que incluye rutas aéreas y terrestres, según fuentes diplomáticas y del gobierno

Exteriores repatria a unos 8.000

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) en 2023

El tribunal popular atribuyó responsabilidad por la muerte de Paula y por repetidas agresiones en el marco de violencia de género, tras un proceso en el que la fiscalía y la familia de la víctima celebraron el veredicto como justicia reparadora

Declaran culpable de asesinato y

La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo

El proceso por supuestas maniobras ilegales relacionadas con documentos de la causa Gürtel implicará a varios ex altos cargos del Ministerio del Interior, mientras que en simultáneo avanza otro caso relevante con cargos a exfuncionarios por contratos sanitarios controvertidos

La AN mantiene para abril

El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

La administración regional da el paso de sumarse al proceso judicial contra Forestalia como parte afectada, busca revisar minuciosamente el historial documental ambiental asociado y anuncia una ofensiva legal en defensa de los intereses aragoneses

El Gobierno de Aragón solicita

El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género

La vista oral tendrá lugar con la participación de ciudadanos seleccionados, tras descartarse vínculos afectivos entre víctima y acusado, según la magistrada. La autopsia confirma muerte por estrangulación y la defensa puede apelar la resolución judicial

El juicio en Gijón por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Grupo Mixto, el cajón

El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Madrid busca ideas para hacer más eficientes sus torres de vigilancia contra incendios: solo 6 de 34 han podido detectar más del 50% de los fuegos producidos en “su cuenca visual”

Marisa, la señalera del aeropuerto de Barajas que ha conseguido que un taller de motores abandonado sea declarado BIC y quiere que ahora albergue un museo

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

ECONOMÍA

Los pasteleros hacen el agosto

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”